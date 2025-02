Kicillof contra Milei: "Está pulverizando jubilaciones, salarios, empleo e industria"

Asimismo, indicó que en su gestión se está generando “más desigualdad social, más violencia” pero sobre todo, se está “rifando el futuro de los argentinos”.

“Lo que usted llama ‘masterclass’ no es más que una respuesta precaria y absolutamente vacía que no consigue responder ninguno de los argumentos y objeciones que expuse en mi nota sobre la insostenible y dañina política económica que está llevando adelante. Dadas las dificultades de comprensión que manifiestan ambos, y la mezcla de pereza intelectual y fanatismo ideológico que también exhiben, voy a ser aún más claro: la política económica que usted festeja como exitosa está pulverizando jubilaciones, salarios, empleo, a la industria y la producción nacional”, indicó el mandatario provincial.

Seguridad

En la misma línea, aseguró que hace unos días, “le propuso una reunión para abordar un tema muy serio y concreto”, pero que no hubo ninguna respuesta y, ahora, “aprovecha su atención” para exigirle “nuevamente” que le devuelva a los bonaerenses “los 750 mil millones de pesos que les quitó” y que estaban destinados a la “incorporación de más agentes, más patrulleros, pertrechos, tecnología y al fortalecimiento de una protección tan necesaria”.

“Sobre el tema Seguridad, y dado que usted comenzó prematuramente la campaña electoral, espero realmente que su Gobierno deje de abandonar a los bonaerenses, espero que se involucre con seriedad y responsabilidad en un problema tan complejo, tan doloroso y contra el que estamos luchando sin descanso hace 5 años. Pero, sobre todo, le propongo que deje de hacer marketing con el dolor y la tragedia; sé muy bien que algunas frases pueden generar muchos clicks pero también sé que esa demagogia no lleva soluciones ni alivio a ningún hogar, a ningún barrio, ni tampoco lleva consuelo a ninguna familia”, sentenció.

Le exigió que “asuma como presidente las funciones que le impone la Constitución” y que, por ejemplo, envié los presupuestos correspondientes a las provincias, como la de Buenos Aires que “necesita más inversión en educación, salud y seguridad, necesita obras”: “Frene con la violencia verbal y reanude las obras. Hay un país entero que necesita de un gobierno nacional protector y presente, no de un tuitero”, añadió Kicillof.

Y concluyó: “Finalmente, y con relación al índice de las hamburguesas del payaso (no me refiero al “Profe”) que tanto interés les despertó, le recuerdo algo que suele pasar por alto con sus abstracciones de manual de Microeconomía, a través de las cuales finge ser un experto: la realidad. Que usted se crea Doctor en Economía es una ilusión narcisista de la que no me interesa despertarlo; el problema son otras realidades que evade y otras fantasías que consume. Y, precisamente, la realidad de la que le hablo tiene que ver con las hamburguesas. El consumo de carne está en el nivel más bajo de los últimos 100 años, como la leche y la yerba mate que también están en mínimos históricos. ¿Sabe qué significa ese dato? Que mientras usted y su amigo Macri conversan comiendo milanesas, su gobierno está destruyendo la capacidad adquisitiva, la salud y hasta las costumbres del pueblo argentino”, concluyó.

Siempre a disposición

Por otro lado, Kicillof se refirió a las palabras de agradecimiento que tuvo su par rionegrino, Alberto Weretilneck, sobre la ayuda recibida por parte del gobierno bonaerense y sostuvo que "la solidaridad es la base para construir un mejor futuro".

Aseguró que "siempre van a estar a disposición" de Río Negro y "de cada provincia que atraviese una emergencia".

Asimismo, manifestó en sus redes sociales, que actuarán "con lo que tengan a su alcance" y "con la profunda convicción de que la solidaridad es la base para construir un mejor futuro".

Días atrás, el gobernador de Río Negro hizo público su agradecimiento a Kicillof "por el envío de brigadistas de su provincia" y que, al accionar en conjunto, "reforzaron el trabajo en un momento clave": "Cada esfuerzo suma para proteger nuestra comunidad", añadió Weretilneck.