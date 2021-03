Kicillof denunció campaña de difamación originada por Sarlo

“Están haciendo una campaña de desprestigio, están ensuciando a mi esposa. Mi esposa no habla con Beatriz Sarlo hace 20 años”, afirmó Kicillof durante la entrevista.

El gobernador relató que, en el marco de una campaña de concientización para incentivar la vacunación, para la que se iba a convocar a personalidades, se le ofreció participar a la escritora. “La idea era que se vacunaran y se sacaran una foto para sembrar confianza. Le comentamos al editor (Carlos Díaz, de la editorial Siglo XXI) y el editor le manda un mail y le dice que va a haber una campaña”, afirmó, y leyó parte del texto de ese correo electrónico: “Es todo por derecha, nada trucho, mucha gente conocida se va a vacunar

“Beatriz Sarlo le contesta a Díaz que no quiere, pero si algo no pasó es que alguien le haya ofrecido la vacunapor abajo de la mesa” resaltó Kicillof y reclamó la desmentida de Sarlo: “El malentendido lo generó Sarlo. Cada minuto que ella no abre la boca, sigue corriendo que fue mi mujer con una vacuna debajo del brazo”, aseguró el mandatario.

Sarlo declaró como testigo y confirmó la versión de Kicillof

Beatriz Sarlo declaró como testigo ante la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa que investiga el posible desvío de vacunas contra el coronavirus y señaló que la dosis que le ofrecieron había en el marco de una campaña de concientización. Antes, la escritora había dicho en declaraciones periodísticas que le ofrecieron la vacuna "por debajo de la mesa".

Según declaró en los tribunales de Comodoro Py, fue Soledad Quereilhac -la esposa del gobernador Axel Kicillof- quien le ofreció formar parte de la campaña en un momento en que la inscripción de los bonaerenses para aplicarse la vacuna era muy baja. Quereilhac -dijo- le acercó la propuesta a Sarlo a través Carlos Díaz, un editor de la empresa Siglo XXI.

"El ofrecimiento fue a fines de enero. Por lo que yo entendí desde la provincia estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna", dijo Sarlo en su declaración.