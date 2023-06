Kicillof: "No hay fórmulas confirmadas, haré lo que le convenga al FdT"

"Sé que hay mucha ansiedad, que se está discutiendo el tema y lo dije ayer, no hay fórmulas confirmadas y haré lo que le convenga al conjunto del Frente de Todos. Me parece bien que así sea", expresó el funcionario por la radio El Destape.

Kicillof exhortó a no precipitar los tiempos y consideró que primero se debe hacer un armado que exprese en provincia y en Nación de manera contundente qué es lo que el Frente de Todos quiere hacer en su proyecto de país.

"En la provincia, siendo gobernador estoy todos los días gobernando para ampliar derechos, mientras del otro lado tenemos una derecha que habla de su proyecto de achicar, ajustar y dinamitar", manifestó el economista.

El mandatario bonaerense insistió en la necesidad de tener la mejor expresión posible de la unidad y del proyecto que representamos como Frente de Todos.

"No se trata de cuestiones individuales, deseos o aventuras. Debemos ver el armado y la propuesta más atractiva de cara a la sociedad. No hay en este momento tironeos, veo trabajando a 'Wado' muchísimo por el país federal", continuó Kicillof, quien acompañó en varios actos al actual ministro del Interior.

Por otro lado, el gobernador se refirió al incidente que tuvo ayer con una mujer que lo interrumpió durante un acto en Brandsen burlando su seguridad.

"No fue un hecho significativo. Siempre va mucha gente, porque yo tengo ese formato de actos masivos, de cercanía , sin vallas y con escenarios bajitos. Muy ocasionalmente, alguien reclama algo. En este caso, era una señora que estaba muy alterada. Cuando yo estaba hablando, se me acercó. La traté con amabilidad, le di la mano. Le pedí que me deje terminar de hablar y que después la escuchaba. Ahí, más alterada todavía, tiró del micrófono. La seguridad la llevó al costado, respondiendo al protocolo que existe", explicó.

El gobernador agregó que la mujer le reclamaba por un tema del hospital, que es municipal, y contó que miembros de su equipo dialogaron con ella para darle respuestas inmediatas a su requerimiento.

"La cercanía genera eso. Son miles las personas las que se acercan afectuosamente con una carta, a charlar o a pedir una foto", remarcó.

Aclaró además que no pretendió comparar ese hecho con el magnicidio sufrido en septiembre pasado por Cristina Kirchner, dado que esta "fue una señora que me vino a decir algo, no quería esperar y agarró el micrófono".