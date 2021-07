"Reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado de otro en pupitres no me parece adecuado. Es más, me parece peligroso. No se puede todavía tomar esas medidas de flexibilización, sobre todo en poblaciones que no han sido vacunadas en su totalidad", señaló Kreplak en declaraciones a Radio La Red.

Y en ese sentido, el viceministro agregó: "Sabemos perfectamente bien que en lugares cerrados hay que mantener el distanciamiento. Esto es lo más importante junto con la ventilación y un conjunto de otras medidas".

Las declaraciones de Kreplak se dan en relación a la decisión de La Ciudad de Buenos Aires de reanudar a partir de agosto y en forma gradual la presencialidad total en las escuelas, tras la implementación de clases virtuales por la pandemia del coronavirus.

ADEMÁS:

"Para promover este ciclo lectivo los chicos tienen que aprobar el 70% de los contenidos"

La administración de Horacio Rodríguez Larreta anunció el lunes la implementación de un esquema escalonado que será obligatorio y en el que los alumnos secundarios serán los primeros en volver a las aulas.

El plan de regreso será en burbujas que abarcarán a la clase completa de alumnos y se aplicará en etapas entre el 4 y el 23 de agosto próximos, después del receso escolar por las vacaciones de invierno y las dos jornadas del 2 y el 3 para exámenes.

En tanto gremios docentes y legisladores de la oposición porteña rechazaron la decisión del Gobierno local para la vuelta a la presencialidad total de 700.000 estudiantes después de las vacaciones de invierno y consideraron la medida como "un marketing de campaña" de Rodríguez Larreta y "un anuncio electoralista alejado de la realidad", en medio de la pandemia de coronavirus.