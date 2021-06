La aparición de Facundo Manes sacudió la interna de Juntos por el Cambio

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y la cúpula radical recibieron a Manes días atrás, y lo elogiaron tras la reunión. Elisa Carrió, la máxima dirigente de Coalición Cívica (CC) -la tercera pata de JxC- también celebró la posible incorporación de ese médico cuyo prestigio y conocimiento público se basan en proponer soluciones para el país desde la ciencia y la educación.

"Larreta estás rodeado"

La jugada del radicalismo al candidatear a Manes y el posterior apoyo de Lilita Carrió justo cuando la cúpula porteña del PRO tenía casi definidas las candidaturas a diputados nacionales de la provincia de Buenos Airesde JxC liderados por un destacado vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Diego Santilli) y con otros dirigentes en los primeros puestos de la lista, marcó con claridad el descontento de los otros socios de la alianza que los llevó al poder nacional en 2015.

Frente a este obstáculo no previsto, el jefe de Gobierno de la Capital Federal -con aspiraciones a la Presidencia de la Nación en 2023- dispuso una reunión con los máximos dirigentes bonaerenses del PRO. Este lunes por la noche, en Lanús, se reunió con los Néstor Grindetti (de ese municipio, quien informó sobre el encuentro en sus redes); Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Guillermo Montenegro (Mar delo Plata), Julio Garro (La Plata) y Héctor Gay (de Bahía Blanca), así como con el diputado nacional Cristian Ritondo (ex secretario de Seguridad provincial). También formó parte del encuentro, pero de modo virtual, la ex gobernadora de Buenos Aires y actual vecina del barrio porteño de la Recoleta, María Eugenia Vidal.

El intendente que faltó fue Jorge Macri (Vicente López) quien no está de acuerdo con el armado de listas que están haciendo desde la Capital Federal y se postula como firme candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en contra de las aspiraciones hegemónicas de Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Embed Hoy nos reunimos con @horaciorlarreta y @diegosantilli para reafirmar nuestro compromiso por la unidad del Pro y Juntos por el Cambio para derrotar al Kircherismo en la pcia, proponiendo los mejores candidatos para esta elección. pic.twitter.com/uIuAq8p6Cu — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) June 22, 2021

¿Unidad?

Cuando se habla de unidad, por lo general, se hace referencia a un conjunto de desigualdades con un mismo objetivo.

No es el caso del PRO. Tanto Macri, como Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, aspiran a la candidatura presidencial para el 2023. Al igual que los radicales y la CC, que integran Juntos por el Cambio.

Patricia Bullrich se conforma, por ahora, con la candidatura a diputada nacional por la Capital Federal y la expectativa de su postulación a jefa de Gobierno porteña en 2023 (opcionalmente, a Presidenta, si la Patria se lo demanda).

Pese a que Lilita anunció su renunciamiento a cargos públicos, estaría sintiendo que la República necesita de su aporte para la salvación definitiva.

Antes del encuentro en Lanús, Vidal y Carrió dialogaron via Zoom. Lilita pidió dejar de lado "prejuicios y envidias para llegar a la unidad" frente a la necesidad de ganarle al peronismo. ¿A qué prejuicios y envidias se habrá referido? ¿Algún día lo explicará?.

"Mejor que Santilli se ocupe de sus intereses en la Capital"

Una fuente interna del PRO bonaerense aseguró a DIario Popular que "Santilli debería ocuparse más de sus intereses en la Capital Federal, junto a sus socios Beto y Carlos", pero no quiso dar más precisiones por el momento.

Otro dirigente provincial del partido fundado por Mauricio Macri, indicó que "construir (remarcó esta palabra) en la Capital es más fácil que en el territorio de la provincia".

Por lo visto, el aterrizaje del vicejefe de Gobierno porteño en la provincia no está siendo bien visto por parte de los dirigentes de JxC que tienen una inserción real y territorio en el distrito electoral más importante de la Argentina.

"Todos por un cargo"

Además de los integrantes orgánicos de JxC, también están reclamando puestos en las listas y futuros cargos los allegados desde el peronismo federal. Es la vertiente "Todos por un cargo" de la oposición.

Miguel Pichetto está muy activo y reclama que su jefe directo, Mauricio Macri, sea el candidato de la unidad (en realidad, que baje línea y le deje poner a otros peronistas que, como él mismo, se quedaron afuera del partido).

También quieren puestos los dirigentes Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Incluso el expresidente de la Cámara de Diputados (2015/2019) ya está elogiando a Facundo Manes, elogiando a Larreta y conversando con Vidal. Todo por un cargo.