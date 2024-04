La CGT se reúne con el Gobierno, pero anuncia un nuevo paro general / Por Candelaria de la Sota

La decisión fue tomada en la tarde del jueves por el Consejo Directivo de la CGT en la sede de la calle Azopardo 802, en donde se analizó lo que habían conversado apenas 24 horas cantes con el ministro del Interior, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Embed Junto con @JefaturaAr, Nicolás Posse, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibimos a los secretarios de la CGT @hectordaer y @carlosacuna81 y al secretario general de FEDCAM, Hugo Moyano. (1/3) pic.twitter.com/Kb8lkICX6I — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 10, 2024

El miércoles por la tarde, en la Casa Rosada, Carlos Acuña (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros, en representación de su hijo Pablo) se reunieron aparte con Santiago Caputo -el arquitecto ideológico y asesor de máxima confianza de Javier Milei- quien les pidió disculpas por haber incluido en el DNU el capítulo de la reforma laboral sin haberles consultado.

Pese a los intentos de conciliación que tuvieron desde el Gobierno, el sindicalismo se mostró indulgente y ya convocó al segundo paro general contra la administración de Milei, que aún no cumplió el quinto mes de gestión.

La paritaria de Camioneros sin homologación

Ocurre que, la tarde del jueves -mientras los choferes de colectivos hacían un paro de transporte- los dirigentes de la CGT chocaron contra una pared que no creían que el Gobierno estuviera construyendo: “No podemos homologar los acuerdos paritarios con esos porcentajes de aumentos, sólo con un 2% mensual”, le dijo Julio Cordero a Pablo Moyano, que acordó con los empresarios del sector un aumento del 20% en abril y del 25% en mayo.

“Por orden de Toto Caputo (ministro de Economía) no nos van a homologar las paritarias que sean mayores al 2% mensual, eso es una burla”, dijo Moyano hijo, tras asegurar que “el Gobierno de Milei hace el ajuste que le pide el FMI sin que le tiemble el pulso”.

Pese al choque frontal que tuvieron con el secretario de Trabajo de la Nación, los dirigentes de la CGT aseguran que tomaron una decisión “que apunta al consenso” ya que el sector más combativo de los sindicalistas quería una movilización antes del 1° de mayo".

Pero desde el Gobierno no les pidieron que no lo hicieran. Incluso -tras las disculpas presentadas por Santiago Caputo- propusieron analizar juntos el capítulo de “modernización laboral”, ya que no quieren llamarle reforma laboral.

No obstante, una vez conocida la convocatoria al paro de la CGT para el próximo 9 de mayo, las recriminaciones de distintos voceros del Gobierno no se hicieron esperar. Claro que no de manera directa de parte de aquellos funcionarios que tienen su despacho en la Casa Rosada, pero sí en redes sociales -un ámbito donde los libertarios se sienten muy a gusto- de modo claro y contundente.

“A Alberto Fernández que fundió a medio mundo dejando un tendal de gente en la calle con su cuarentena cavernícola e inflación y pobreza explotando, ni un paro en 4 años. A Javier Milei que evitó la híper que le dejó plantada Alberto, ya van dos en solo 120 días de gobierno. Basuras", escribió el diputado nacional José Luis Espert, que recientemente se unió a La Libertad Avanza.

Javier Milei, junto a Gerardo Werthein e Illan Goldfajn, en la reunión con el BID. Javier Milei, junto a Gerardo Werthein e Illan Goldfajn, en la reunión con el BID.

Milei sigue de gira

Mientras tanto, Javier Milei sigue con su gira por los Estados Unidos que culminará con un encuentro con Elon Musk el sábado en Texas, en la planta de Tesla. El miércoles en Miami fue distinguido como “Embajador Internacional de la Luz” en la Sinagoga “The Shul, Our Jewish Home” de la secta ortodoxa Chabad Lubavitch.

El jueves por la mañana Milei se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y con el CEO de Bid Invest, James Scriven, para evaluar los avances de su política económica, el financiamiento al país y empaparse sobre los instrumentos del organismo multilateral para apalancar la inversión de las empresas en la Argentina.

Por la tarde, dio una conferencia ante los estudiantes de la Universidad Internacional de Florida, en la que tuvo conceptos muy contundentes: “Si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente que sea un liberal libertario”, dijo Milei. Y agregó: “Yo sabía que la única forma que nosotros podíamos entrar era una triple carambola. Se dio la triple carambola”, continuó.