La concejala Gabriela Neme fue detenida en una protesta anti restricciones

El conflicto comenzó en la esquina de Eva Perón y 25 de Mayo donde la dirigente reclamó el poder circular hacia la plaza, lo que se le impidió abriéndose un conflicto que derivó en la redacción de un acta de infracción. Neme pretendía leer y conocer el contenido, pero el policía se negaba a leérselo.

El policía se marchó a un móvil policial por lo que la concejal lo siguió para poder leer el acta. En ese momento se registraron empujones entre efectivos policiales y los allegados a Neme quien terminó siendo alojada en una sede policial bajo el cargo de "resistencia a la autoridad y lesiones", según indicaron medios locales.

Embed #Formosa / En medio de incidentes, detienen a la concejal Gabriela Neme en la avenida 25 de Mayo y Eva Perón. pic.twitter.com/tZ7OjZ3Ylf — NoticiasFormosa (@NoticiasFsaOk) May 25, 2021

Tras su arresto, Neme, opositora al gobernador Insfrán, fue llevada en un patrullero a la comisaría y desde allí grabó con su teléfono celular lo que iba ocurriendo: "Yo me subí voluntariamente al patrullero, pero ahora no sé hacia dónde me llevan".

Durante su transmisión en vivo mediante las redes sociales, la concejala formoseña denunció: "A los empleados que les hacen los PCR porque son contactos estrechos los obligan a seguir trabajando, poniendo en riesgo a su familia y a todos".

"Me están llevando para la nueva Formosa, para poder leerme el acta. Pero no sé si estoy detenida, porque subí en forma voluntaria al patrullero, pero en vez de llevarme a la Comisaría 1era., que está a cinco cuadras, me llevan a otro lado. Es porque tienen miedo de que les pase otro 21 de noviembre cuando la gente se autoconvocó. Pero yo me pregunto: ¿Tiene que pasar todo este escándalo para que me autoricen a firmar el acta?", sostuvo Neme.

Embed

Según relató la opositora a Insfrán en sus redes sociales fue liberada esta madrugada luego de pasar varias horas detenida en las Comisaría 8va. Neme acusó a la policía de ser "peor que en los 70" y manifestó: "Fue otra barbarie, la impunidad convalidada por la justicia complice y un estado policiaco que lleva 14 meses en Formosa".

Embed Estoy en casa. Fue otra barbarie, la impunidad convalidada por la justicia complice y un estado policiaco que lleva 14 meses en Formosa.

Acá no hay derechos básicos ni mucho menos fueros.

La policía peor que en los 70. Alguien tiene que pararlos o puede hacer otro Nisman — Gaby Neme (@gabrielaneme) May 26, 2021

La concejala durante principios de marzo había resultado herida también en su Formosa durante las fuertes protestas que ocurrieron contra el cuestionado manejo de la pandemia por parte de Insfrán.

A su vez, la mujer ya había sido detenida a mediados de enero por haber denunciado las condiciones inhumanas en las que se encontraban las personas en los centros de aislamiento en Formosa.