La Corte Suprema rechazó la apelación de Fuerza Patria para que Santilli no encabece la lista de LLA

De esta manera rechazó la apelación que había recibido este jueves de la Cámara Nacional Electoral (CNE) presentada por la dirigente peronista Malena Galmarini.

El fallo contó con la firma del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y de los jueces supremos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En su sentencia, el máximo tribunal del país sostuvo “que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase", indicó la resolución.

La polémica había comenzado con la renuncia de José Luis Espert, por su supuesta vinculación al narcotráfico, y el oficialismo decidiera que sea Santilli quien lo reemplace y no la segunda en la lista, que es Karen Reichardt.

En este contexto, Malena Galmarini y María Gabriela Hernández, apoderada de la alianza Potencia, interpusieron recursos para oponerse a este cambio de lugares.

Finalmente, se decidió respetar las renuncias presentadas y aplicar la pauta de sustitución prevista en el artículo 7° del decreto 171/2019, así como la alternancia de género establecida en el artículo 60 del Código Electoral Nacional. Esta resolución, dictada el 11 de octubre.

La Justicia le dio la razón a La Libertad Avanza, aunque no aceptó el pedido para reimprimir las boletas, por una cuestión de imposibilidad material y falta de tiempo.

En las Boletas Únicas de Papel aparecerá la cara y el nombre de Espert, pero el nuevo orden de candidatos tendrá a Santilli primero y Karen Reichardt segunda.