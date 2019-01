La Corte Suprema se expide sobre la consulta popular riojana

Los ministros de la instancia más importante del Poder Judicial quedaron en condiciones de resolver luego de que, el lunes, la procuradora fiscal ante el máximo tribunal, Laura Monti, dictaminara que lo planteado no es un asunto de “competencia originaria” de la Corte, por lo cual debería ser evaluado en la justicia de La Rioja.

El recurso de amparo ante la Corte fue presentado por los diputados nacionales Héctor Olivares y Marcelo Wechsler, quienes pidieron suspender la consulta mediante la cual se intenta avalar una enmienda a la Constitución de La Rioja que habilita la reelección del gobernador Casas.

Al acuerdo convocado en plena feria judicial se prevé que asistan los cinco ministros del máximo tribunal del país: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti.

En tanto, dirigentes del PRO y la UCR de La Rioja presentaron ayer ante la Corte un escrito en el que enumeraron una serie de irregularidades de cara a la consulta del domingo.

Los representantes de los partidos que integran la fuerza Cambiemos en esa provincia aseguraron que, por ejemplo, faltan boletas del “No” y que no se han respetado los plazos previstos por la ley electoral provincial para la difusión e información de lo que se va a votar.

La presentación fue realizada ayer por abogados del estudio de Ricardo Gil Lavedra, que patrocina a los dirigentes políticos denunciantes, a un día de que se realice la acordada de la Corte Suprema en la que los jueces de ese tribunal decidirán qué corresponde hacer en este caso.

A partir de la presentación de hoy, los dirigentes radicales y del PRO buscarán que la Corte dicte una medida cautelar que suspenda la consulta popular prevista para el domingo porque sospechan que “la elección (...) se encamina hacia un fraude absoluto”, según sostuvieron en el escrito.

“No se han respetado los plazos para la difusión e información de lo que el pueblo va a votar; no se ha exhibido ni actualizado el padrón electoral; no se conocen las autoridades de mesa; no se han habilitado todos los lugares de votación”, enumeraron en la presentación los diputados nacionales Héctor Olivares y Marcelo Wechsler.

Por su parte, Casas cuestionó el planteo de estos dos diputados nacionales y los acusó de buscar “sustituir la voluntad popular”, en una solicitada que se publicó el lunes en varios medios de prensa.

“Se pretende a través de un pronunciamiento judicial, inducido en base a mendaces argumentos, lograr objetivos de esta naturaleza y con ese calificativo, como por ejemplo cuando se tergiversa el alcance de la Ley de Enmienda aduciendo que se abre la posibilidad de la reelección indefinida del cargo de gobernador”, sostuvo

Desde el espacio justicialista Alternativa Federal respaldaron la potestad del gobernador Casas de plebiscitar su aspiración a una nueva reelección a través de la consulta popular prevista para el próximo domingo.

“Desde Alternativa Federal entendemos que en el objetivo de lograr una sociedad más plural, abierta y participativa es necesario respetar las autonomías provinciales, permitiendo una relación más inmediata entre los ciudadanos y los gobernantes”, expresó el texto firmado por el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto; el titular del bloque del PJ en Diputados, Pablo Kosiner; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; y la diputada nacional Graciela Camaño, entre otros referentes de este espacio.

Casas asumió como gobernador el 10 de diciembre de 2015, en reemplazo de Luis Beder Herrera, de quien fue vicegobernador entre 2011 y 2015.