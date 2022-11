"No estamos pidiendo la detención de Milman, estamos pidiendo que secuestren los celulares", para "que se proceda a investigar esta línea con contundencia", sostuvo uno de los abogados de la querella, Marcos Aldazábal.

A su turno, el otro representante de la Vicepresidenta, el abogado José Manuel Ubeira, denunció ante los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones que se busca instalar con hechos como la liberación de los integrantes de Revolución Federal resuelta en otro expediente, que "este no es un crimen político", algo que "claramente le resta entidad" y que "el mensaje dado a la sociedad" es que "matar a Cristina, a sus hijos o a su entorno no tiene costo".

"Es imposible avanzar en esta causa si no queremos meter los pies en la política", agregó el abogado y remarcó que "todo lo que apunta a la derecha del PRO es borrado".

“Queremos explorar esta línea hasta las últimas consecuencias. Tenemos una sospecha fuerte, no podemos salir de esa sospecha si no se hacen las medidas; una investigación es eso, recolectar datos. Además, la jueza Capuchetti asumió la investigación y es rarísimo que no tome ninguna medida. Instruyan a que esta hipótesis se investigue como se tiene que investigar”, afirmaron.

En la audiencia -que comenzó pasadas las 10 y se extendió por media hora- estuvieron presentes Bertuzzi y Llorens, mientras que Bruglia siguió sus alternativas por videoconferencia.

Los abogados cuestionaron a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, a quien la Vicepresidenta -según anticipó hoy en la red social Twitter- pedirá recusar y apartar de la investigación del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado.

Los abogados reclamaron en una audiencia presencial que se revoque la decisión de Capuchetti de no ordenar el secuestro para someter a una pericia los celulares de las dos asistentes de Milman.

“Pedimos dos cosas. Milman y el otro sinvergüenza que se iba a hacer cargo de la cuestión jurídica (Caroll). Y la jueza lo llamó a testimonial, estuvimos quince días en silencio, no hizo nada, no tiene ningún interés en averiguar nada, esta es la cuestión”, dijo Ubeira que se paró antes de que Bertuzzi diera por terminada la audiencia.