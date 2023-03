El organismo dio cuenta el resultado de la Balanza de Pagos, que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior, el cual dejó un déficit de US$ 3.788 millones al cierre del 2022, lo que revirtió un resultado superavitario de US$ 6.708 millones de fines del 2021.

Durante el cuarto trimestre de 2022, la cuenta corriente arrojó un superávit de US$ 1.732 millones. Esto se explica por un ingreso neto registrado en la balanza de bienes y servicios por US$ 4.324 millones, y un ingreso secundario por US$ 557 millones, parcialmente compensado por un déficit en el ingreso primario de US$ 3.149 millones

FsVELj_X0AUT01I.jpg Indec: deuda externa.

La cuenta corriente del cuarto trimestre de 2022 registró una variación positiva de US$ 1.442 millones con respecto al resultado registrado en igual trimestre del año anterior. Este incremento estuvo determinado principalmente por un mayor saldo comercial en el intercambio de bienes –aumentó en US$ 1.896 millones–, mientras que el déficit registrado en el intercambio de servicios fue US$ 228 millones menor.

En la cuenta ingreso primario se observó un descenso de US$ 884 millones. Por su parte, el saldo del ingreso secundario aumentó US$ 202 millones.

En consecuencia, para la totalidad de 2022 se estimó un déficit de la cuenta corriente de US$ 3.788 millones, lo que implicó una variación negativa de US$ 10.495 millones con respecto al saldo por este mismo concepto registrado en 2021.

Este cambio respondió fundamentalmente al menor saldo obtenido en el intercambio de bienes (U$S 6.343 millones) y el mayor déficit registrado en el comercio de servicios (U$S 3.190 millones).

La cuenta de ingreso primario también presentó una variación negativa de su saldo anual agregado (U$S 1.495 millones). El ingreso secundario, por el contrario, registró un incremento positivo de su saldo anual (U$S 532 millones).

A lo largo de 2022, el resultado de la cuenta corriente neto del aporte de la cuenta de capital generó una necesidad de financiamiento por US$ 3.611 millones.