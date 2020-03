La deuda externa se mantuvo en US$ 277.648 millones a fin de 2019

El organismo informó el resultado de la Balanza de Pagos, que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior, el cual dejó un déficit de US$ 3.462 millones al cierre del 2019.

Balanza de pagos: la Argentina registró una posición de inversión internacional neta acreedora de US$ 117.579 millones al 31 de diciembre de 2019 https://t.co/2P510LGFGh pic.twitter.com/z6YhwZ4U7g — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 26, 2020

Een 2019, la cuenta corriente registró un déficit de US$ 3.462 millones, explicado por el saldo negativo de los ingresos primarios de US$ 17.328 millones, parcialmente compensado por el superávit de la balanza de bienes y servicios de US$ 13.044 millones e ingresos secundarios de US$ 822 millones.

ADEMÁS:

Intercambio comercial

El intercambio comercial de febrero arrojó un superávit de US$ 1.129 millones, más del doble de los US$ 450 obtenidos en igual mes de 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este resultado se alcanzó con exportaciones cuya facturación bajaron 2,8 % para sumar los US$ 4.324 millones, contra importaciones que también retrocedieron, pero 20% y llegaron a los US$3.998 millones.