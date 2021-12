La exnovia de Javier Milei quiere saltar a la política

La exmodelo publicitaria y telonera de Marco Antonio Solís en varias oportunidades en los Estados Unidos, confesó que si bien no conoce mucho de la actividad, “como ciudadana de mi país siempre sentí que tengo ganas de aportar desde mi lugar”.

Además la artista, que a lo largo de su carrera formó parte de “Las Primas” y hasta se animó a reversionar a la italiana Raffaella Carrá en más de una oportunidad y a cantar en portugués canciones populares de Brasil como "Vermelho", confesó que recibió varias oportunidades en el pasado, pero que aceptó incursionar en esta nueva faceta.

Milei y Daniela.jpg El flamante diputado libertario Javier Milei y la cantante Daniela estuvieron de novios hace un tiempo. Archivo.

“Desde mi pequeño lugar como artista hice cosas sociales para comedores y eventos benéficos. Eso es fundamental para mí en mi carrera”, contó sin dar demasiados detalles sobre su obra.

Y si bien no confirmó a qué espacio político se acercará, manifestó que participó de una reunión en la que había gente de muchos partidos.

“Cuando uno decide ser un dirigente de un país, uno no se compromete no solo con lo que dice sino con todo lo demás. Vamos a ir con propuestas y no con críticas a opositores”, manifestó.

¿Se postulará para algún cargo en las elecciones de 2023?