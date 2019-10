"La grieta sigue instalada", afirmó Roberto Lavagna

"La pelea no contribuye a la solución. La perturba. No augura lo que es más necesario para la Argentina: consensos y un gobierno de Unión Nacional", sostuvo ayer por lamañana el ex ministro de Economía y postulante por Consenso Federal en un mensaje que difundió a través de la red social Twitter en referencia al debate.

En este sentido, Lavagna señaló que "no se trata de quién habla más rápido ni grita más fuerte", y agregó que "detrás de esos gritos está el fracaso de dos modelos".

En tanto, en declaraciones que formuló a la señal de cable C5N, Lavagna afirmó que la sensación que se había llevado del debate era que "la grieta sigue claramente instalada".

En este punto, Lavagna insistió con que "los fracasos de uno y otro que no son asumidos conducen al mantenimiento de esa grieta y a la no corrección de los errores".

Por otro lado, volvió a expresar su sorpresa y malestar porque no se mencionó al hambre como "la violación a los derechos humanos más fuerte que existe en la actualidad".

"Me molestó el grado de ignorancia respecto del tema más urticante que la sociedad argentina enfrenta en este momento", expresó Lavagna al analizar el contenido del debate presidencial, por primera vez obligatorio, en el marco de lo establecido por una ley.

Con este argumento, señaló que si bien la cuestión de los derechos humanos ligada a las sistemáticas violaciones ocurridas en el marco de la última dictadura militar y los juicios a los militares "es un tema importante", se trata de cuestiones "claramente pertenecientes al pasado y a un pasado que empieza a ser más lejano".

En cambio, "nadie hacía la más mínima mención de la violación a los derechos humanos más fuerte que existe en la actualidad, que es el tema de la pobreza y el hambre", postuló Lavagna, quien entendió que existe en ese sentido una "desubicación" por parte de la mayoría de los candidatos "respecto de lo que el ciudadano puede aspirar".

En cuanto al plano de la economía, el candidato de Consenso Federal reiteró que "el país hace ocho años que no crece y, en los dos últimos, no sólo hubo un estancamiento sino que además se produjo una en caída del producto bruto interno".

Más allá de sus críticas, Lavagna destacó que "cualquier debate siempre deja cosas positivas y agrega transparencia".

"El formato no es el mejor: éramos seis candidatos y los tiempos eran muy breves. Seguramente se pueden encontrar formas de debate que permitan un análisis un poco más en profundidad de las cosas", planteó Lavagna.