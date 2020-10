La polémica entre la ex ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri y el economista se desató cuando, otro de los comensales, el periodista Ceferino Reato, aseguró: "Los veo bastante cerca".

Bullrich asintió, pero Milei buscó diferenciarse de inmediato del espacio de Juntos por el Cambio. "Hay cosas en las cuales yo no voy a poder estar nunca de acuerdo con gente que subió los impuestos", deslizó el economista.

Las tensiones aumentaron cuando Milei hizo un análisis de la caótica gestión económica del país durante la administración de Macri: “Cambiemos no es muy distinto al kirchnerismo”.

“Hay cosas en las que nunca voy a estar de acuerdo. Me comprometo públicamente y les voy a decir algo. Cambiemos y el kirchnerismo les aumentaron los impuestos. Yo antes de hacer eso me corto una mano”, lanzó el economista.

ADEMÁS:

Luego arremetió con el legislador Fernando Iglesias: “En Cambiemos tenés a un señor como Fernando Iglesias, que nos llamó llora impuestos. Hay que explicarle cosas como la libertad individual”.

Ante esto, Bullrich intentó defender a su compañero de partido: “Si hay un diputado liberal ese es él”.

No obstante, Milei contraatacó: “No, un keynesiano no puede ser liberal. A ustedes los condena la historia. Eligieron a (Alfonso) Prat Gay de ministro de Economía, que estaba con Donda, bien de izquierda. El señor Marcos Peña se sentía orgulloso de ser popular y Durán Barba es marxista. No cambiamos nada, todo lo mismo”.

Luego el economista volvió con la comparación: “Nosotros los liberales somos los únicos opositores. Y ustedes le votan las cosas al kirchnerismo. Y cuando llegan los privilegios están todos juntos”.

Tras varias idas y vueltas, Juana Viale debió emplear la clásica campanita que tiene para cortar las discusiones cuando lsube la temperatura.