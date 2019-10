En este sentido, agregó luego en su cuenta de Twitter que "hay un sector de la sociedad a la que le habla Patricia Bullrich y le dice que van a defender a la clase media quitándole derechos a los que están sin trabajo".

ADEMÁS

Las fuerzas de seguridad podrán solicitar el DNI en las terminales de trenes

Además, aseveró que "En esa lógica de criminalización se inscribe el decreto de pedir el DNI en las estaciones de trenes". La resolución del Boletín Oficial indica que la decisión se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Interior (25.059). y que la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de "prevenir delitos".

Por otro lado, otro político que habló al respecto fue Agustín Rossi que, en su cuenta de Twitter repudió: "Anuncian que las fuerzas federales van a pedir documentos a lxs ciudadanxs que viajan en tren. ¿Y por qué no a lxs que viajan en avión? ¿Por qué en las estaciones de trenes y no en los aeropuertos? ¿Por qué solo en la estación Retiro y no unos metros más allá, en el Patio Bullrich?

Finalmente, Rossi cerró: "Porque estigmatizan lo popular, condenan penalmente la pobreza. Te van a pedir documentos y privar de la libertad por portación de cara. Uso discrecional del poder de las fuerzas federales. Infame retroceso. Solo comparable con la dictadura"