El actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata le mandó un mensaje de audio a Daniel Arcucci en el que se refirió a la infracción de Emmanuel Más a Rafael Borré. “Para mí no fue penal. ¿Cuántas veces Cascini disputó en medio de la cancha o dentro del área con pelota y tobillo? Lo que pasa es que los del VAR nunca jugaron al fútbol”

Y agregó: “Ustedes están todos en que fue penal. Que River fue superior y es un equipazo al lado de Boca, no lo niego. Pero que fue penal, no. Que River le podría haber ganado 5-0, también es cierto. Felicito a Gallardo porque tiene un equipazo, pero penal no fue”.

Como de costumbre, al Diez solo le tomó un minuto lanzar varios títulos.

