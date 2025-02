La oposición pide juicio político a Milei

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró: "Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició. Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores. El presidente de la Argentina fue parte una estafa mundial. Es un escándalo y una vergüenza. Pero, ante todo, es un delito", enfatizó Kicillof en su cuenta de X.

Luego de la polémica que se dio anoche con la promoción que hizo Milei de la empresa $LIBRA, el gobernador salió duro al cruce y consideró que "esto no tiene precedentes".

"Ayer, Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X (exTwitter) y a la vista de todo el mundo.

Embed Ayer, Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X (exTwitter) y a la vista de todo el mundo. Los que se enriquecieron en millones de dólares actuaron en combinación con él, aunque después dijo que había sido engañado. Su posteo fue fijado durante 3… — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 15, 2025

Los que se enriquecieron en millones de dólares actuaron en combinación con él, aunque después dijo que había sido engañado. Su posteo fue fijado durante 3 horas en su perfil y fue retuiteado por Martín Menem, Espert y todos los tuiteros libertarios", cuestionó Kicillof.

Además, expresó: "Esto no tiene precedentes. Es una típica estafa piramidal con criptomonedas y hay muchísima gente de acá y de otros países que fue engañada".

"Siendo candidato había hecho algo parecido y los estafadores están presos, pero esta vez Milei se aprovechó de ser Presidente para motorizar un fraude. Es muy muy grave. Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició", agregó el mandatario bonaerense.

Juicio político

El diputado socialista Esteban Paulón dijo que el próximo lunes presentará un pedido de juicio político contra el Presidente.

Embed EL PONZIDENTE DEBE DAR EXPLICACIONES



Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques estamos trabajando para presentar el lunes a primera hora el pedido de Juicio Político a Javier Milei



Lo que ha ocurrido es de enorme gravedad y degrada la investidura presidencial pic.twitter.com/w8uJrt4hjQ — Esteban Paulon (@EstebanPaulon) February 15, 2025

"Imagino que los que inventaron el 'hackeo mundial' ahora deberán reconocer que el Presidente @JMilei por impericia o codicia, promocionó una estafa ponzi con memecoins", escribió Paulón en su cuenta de X y donde adjuntó el proyecto.

En esa línea, remató: "Me apena que hayan quedado como arrastrados y mentirosos. Que se haga cargo por la estafa con la que se llevaron 80M USD".

1738948807250107088.jpg El diputado Esteban Paulón presentará un pedido de juicio político.

Doce bolsos de López

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, dijo que en la movida de las criptomonedas, se llevaron "doce bolsos de López".

"Si el Presidente no lo hubiera avalado, esto no habría existido y entonces es o parte la estafa o partícipe necesario, es mucho pero que conflicto de intereses", dijo el legislador por la ciudad de Buenos Aires.

Embed Es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado?



Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para… — Martín Lousteau (@GugaLusto) February 15, 2025

Además, dijo "ya hay un debate entre los diferentes bloques en el Congreso sobre si debe haber una Comisión Investigadora o si corresponde el juicio político".

"Es muy importante tirar del hilo a ver qué sale. Él sabe quién lo hizo, quién de su entorno se lo propuso", analizó Lousteau.

También afirmó que el mandatario fue partícipe necesario de la presunta estafa: "Sin su participación no hubiera pasado. Así que de alguna manera estuvo involucrado; por negligencia, estupidez o por econochanta".

1718251207240613819.jpg El senador Martín Lousteau pide investigar al Presidente.

"Pero supongamos que actuó de buena fe, algo que no hubiera hecho porque que un presidente recomiende algo privado está reñido con la ética pública y no lo puede hacer", remató el senador que habitualmente es bastardeado por Milei.

El escándalo

Milei generó revuelo al anunciar ayer en su cuenta de X (ex Twitter) el lanzamiento de Viva La Libertad Project, un proyecto vinculado al token $LIBRA, que buscaría impulsar el financiamiento para pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.

Tras publicar y fijar el mensaje a las 19:01 horas en su perfil de X, Milei confirmó a Bloomberg Línea que la iniciativa era "real" y está basada en "puro financiamiento privado". Además, aclaró que no tiene participación directa en el desarrollo del proyecto.

"La Argentina Liberal crece!!!", escribió el presidente en su publicación, en la que describió el proyecto como un puente entre inversores internacionales y emprendedores locales, destacando que KIP Protocol es la empresa detrás del token $LIBRA.

Sin embargo, más tarde debió retractarse.

"Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", escribió el mandatario.

"No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)", añadió.

En el mismo posteo, Milei cargó contra sus adversarios: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡VLLC!", concluyó.