La Paz: renunció la funcionaria que hizo una fiesta durante la cuarentena

“Lamento mucho tener que tomar esta decisión, primero y principal porque sé la calidad de persona que es Isabel (Mercado) y del trabajo importantísimo que estaba llevando adelante”, explicó el jefe comunal.

“Desde hace dos meses, aproximadamente, hemos puesto todos los esfuerzos y recursos, económicos y humanos, al servicio de prevenir y cuidar a los ciudadanos del Departamento de esta pandemia que azota al mundo, la mejor decisión en este contexto es la que hemos tomado”, agregó.

Ubieta aseguró que aunque es doloroso y es una baja importante en su equipo de trabajo, ”todos los funcionarios saben a qué están expuestos, y ella lo sabía”.

“Estamos cumpliendo con el decreto del Presidente, trabajando fuertemente contra esta pandemia, de hecho no tenemos ningún contagio por el virus (en La Paz) y esperamos seguir así”, agregó el jefe comunal.

ADEMÁS:

El Gobierno oficializó la extensión de la cuarentena obligatoria

El hecho ocurrió el pasado sábado en la medianoche, y tomó estado público durante el fin de semana, luego de que se viralizara un video donde se podía ver a la ahora ex funcionaria, su familia y amigos, festejando el cumpleaños de sus hijos, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En su carta de renuncia, Mercado explicó: “Sabía a qué me exponía y me responsabilizo por lo sucedido; solo me dejé llevar por el sentimiento y amor de madre, debido a la situación actual de la pandemia y considerando que en nuestro departamento no se han detectado casos”.

Más adelante, agregó que sus hijos cumplían 15 y 18 años y “tomamos la determinación que pudieran tirarles a las 0 horas, como es tradición, huevos y harina”.

“Por este motivo renuncio al puesto dentro de su gestión de Coordinadora de Relaciones Institucionales considerando que he faltado a una norma, y pido disculpas por no haber respetado su orden y exponerlo a este nivel”, finalizó Mercado en su misiva.