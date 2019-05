El ex jefe del Ejército comenzó a ser juzgado este viernes por el secuestro y las torturas que sufrieron en 1977 Pedro y Ramón Olivera

César Milani, ex jefe del Ejército durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a ser juzgado este viernes en los tribunales federales de La Rioja, por el secuestro y las torturas que sufrieron en marzo de 1977 Pedro Olivera y su hijo Ramón, en un proceso que también tiene como imputado al ex juez Roberto Catalán y al ex militar Alfredo Santacrocce.