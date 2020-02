La tensión en el gobierno por los "presos políticos"

La tensión entre quienes salieron a respaldar a Cafiero y los referentes del kirchnerismo duro es evidente. "Algunos quieren pegarle a Santiago por no poder criticar a Alberto", opinó una fuente

La polémica por la existencia o no de presos políticos en Argentina obligó al presidente Alberto Fernández a rechazar las denuncias de dirigentes del kirchnerismo duro en relación a los ex funcionarios detenidos y, de esta forma, defender a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que había sido blanco de ataques de, por ejemplo, el ex ministro Julio De Vido que ayer incluso redobló la apuesta y embistió contra el jefe de estado.