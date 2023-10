La UIF pidió la detención de "El croata" Ivo Rojnica

El organismo, que se presentó como querellante en la causa, también requirió el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica, indicaron las fuentes consultadas. Asimismo, trascendió que la UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizan la situación de "Cambios Baires".

"Usa personas insolventes con planes sociales para comprar dólares con el cupo del dólar solidario de U$S 200 por mes y lo revenden luego en el blue", informaron fuentes vinculadas con la investigación. Añadieron que "el Banco Central inició un sumario para suspenderla el lunes".

El ministro de Economía, Sergio Massa, había prometido que durante estos días se avanzaría en investigaciones y allanamientos para desbaratar una red de agentes cambiarios que operan en el mercado ilegal.

A consecuencia de este escenario y a raíz de la incertidumbre financiera, el mercado paralelo del dólar se encuentra virtualmente paralizado.

"No hay precio y no se entiende de donde salen los valores publicados", afirman los habituales cambistas, quienes en muchos casos ya se han resignado a no trabajar hasta la semana pasada.

Entregarán carpetas con nombres de empresarios como eventuales evasores

Empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas figuran en la documentación secuestrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal en las oficinas de Ivo Esteban Rojnica, durante una serie de procedimientos en la mayor cueva de la City porteña.

"La Aduana/AFIP y la Policía Federal presentarán hoy en la justicia federal un informe con las carpetas del Croata, en las que figuran empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas", según informaron fuentes del Palacio de Hacienda.

La documentación que se presentará en la Justicia se terminó de digitalizar anoche a última hora, añadieron las fuentes. "Las carpetas con la información, todas de color naranja, contienen las apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP", remarcan.

En este sentido, se aclaró que la apertura de estas cuentas se hacían a través de una sociedad en BVI (Islas Vírgenes Británicas), administradora de los fondos Calafart, y los argentinos evasores figuraban generalmente en sociedades radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis.

El hombre señalado como el supuesto responsable de la "mayor cueva" de la city porteña, Ivo Rojnica, se presentó esta semana ante la justicia federal y designó al abogado Gastón Marano para su defensa ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.