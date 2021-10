La Unión Europea levanta las restricciones para los viajes desde Argentina

"Esto significa que los viajes desde Argentina a la UE no deberían verse afectados por restricciones ligadas al Covid-19. Estar incluido en el Anexo I, significa que se permiten todos los viajes desde el país en cuestión, independientemente del estado de vacunación", añade la nota de prensa.

Aerolineas-Ezeiza.jpg Argentina ingresa en el listado de países sin restricciones para ingresar en la Unión Europea. Archivo.

De esta forma, los argentinos y residentes podrán ingresar a cualquiera de los países que conforman la Unión Europea, debiendo solamente cumplir con las medidas relacionadas con la salud, como tests y cuarentenas, que determinen las autoridades nacionales competentes del país al que viajen.

No hace falta estar vacunado (con una o dos dosis) por lo que no se menciona ya a ninguna vacuna en particular, lo que que deja sin efecto la restricción que hasta ayer recaía sobre la vacuna rusa Sputnik V, que aún no fue aprobada en la UE.

"Ello es posible debido a que nuestro país fue incorporado en la lista de los terceros países, para los que deben levantarse gradualmente las restricciones de viaje impuestas por el bloque en el marco de la COVID-19", destaca la Cancillería.

Cancilleria-UE.jpg

"Esta lista, que se revisa periódicamente, da cuenta del cumplimiento de nuestro país con una serie de criterios acumulativos determinados por la UE y vinculados a la evolución favorable y sostenida de la situación epidemiológica, el manejo de la pandemia, el avance de la vacunación y la reciprocidad", añade y destaca que "al día de hoy, además de Argentina, tan sólo 18 países y los territorios de Hong Kong, Macao y Taiwán están incluidos en la referida lista".

España había sido el primer país en permitir el ingreso de argentinos sin cuarentena, aunque vacunados, y luego se sumaron Francia y Reino Unido. Italia se mantenía como uno de los más estrictos y hasta hoy no había novedades en cuanto a la apertura al turismo.