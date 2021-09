A pesar de que parece una broma o un video casero, se trata de un recurso real del partido del exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner, que obviamente no cuenta con el visto bueno de quien es la titular de los derechos de imagen del Gitano, su viuda, Olga Garaventa.

A raíz del alcance que tuvo esta pieza en redes sociales, Garaventa dio a conocer el siguiente comunicado en el que rechaza toda forma de utilización y/o aprovechamiento político de la imagen de Sandro:

"En las últimas horas he recibido múltiples llamados (e incluso cuestionamientos) sobre el insólito uso de la imagen de mi esposo en un aviso político para las próximas PASO. Sin poder creer lo que me contaban, pudimos verificar y constatar la difusión en medios digitales y televisivos, de un spot correspondiente a la propaganda política de un partido que presenta a sus precandidatos a diputados, a los que prefiero no mencionar en este comunicado.

En dicho aviso se utiliza en forma no autorizada la imagen de Roberto Sánchez, Sandro, cambiando e imitando su voz para que aparezca cantando una canción de contenido político. Adicionalmente, y también sin autorización alguna, se sincroniza e incluye en el aviso en cuestión la obra musical 'La vida sigue igual' (Sandro/Oscar Anderle) cambiando su letra.

Roberto Sánchez, Sandro, jamás hubiera participado con su imagen ni canciones en ningún tipo de campaña, propaganda o mensaje de contenido político, con independencia de cuales fueran sus ideas, color o situación de ese partido.

Las imágenes que hemos visto, además de dañar gravemente la imagen, reputación y honor de Roberto Sánchez, Sandro, constituyen actos ilícitos condenados por la legislación vigente y a través de mi abogado Gabriel Máspero, del estudio Máspero Abogados, estamos iniciando las acciones legales correspondientes contra los responsables de esta gravísima situación.

Sin perjuicio de ello, quiero dejar constancia por esta vía de comunicación que ningún partido político ni, en general, ningún tercero tiene derecho a utilizar la imagen ni el nombre de Roberto Sánchez, Sandro, ni sus obras, sin previa y escrita autorización y que rechazo en forma terminante toda forma de utilización y/o aprovechamiento político -de cualquier tipo y partido- del nombre, imagen, obra y reputación de mi esposo".

Olga Garaventa Olga Garaventa, furiosa por la utilización de Sandro para un spot de campaña. Archivo.

Un recurso que no es nuevo

No es la primera vez que Moreno apela a este recuso, cabe recordar que hace unos meses usó los acordes del tema "Los amigos que yo tengo" de Los Palmeras y le puso otra letra para lanzar su precandidatura.

La banda de cumbia inició un reclamo en Sadaic donde dejó asentado que -sin su consentimiento- le habían cambiado la letra al tema original de Carlos Cerilla y que cuyo autor musical es José Luis Nanni. El exsecretario de Comercio minimizó el asunto pero ante la posibilidad de tener un revés judicial, lo bajó de sus redes, aunque su objetivo ya había sido logrado.