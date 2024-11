Larreta criticó a Milei por su "violencia discursiva"

carta-de-rodriguez-larreta-a-javier-milei-1919299.jpeg

"Ha pasado un año ya de la elección que lo convirtió en Presidente de todos los argentinos. Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría", expresó Larreta en una carta abierta publicada en redes sociales.

Los insultos solo tienen un objetivo: destruir al que piensa distinto.#LasPalabrasImportan pic.twitter.com/PbaJWbpL4H — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

Sostuvo que los argentinos lo eligieron "para gobernar el país" y "no para dividirnos, no para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas, no para compartir mensajes de odio en las redes sociales, no para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad" y "no para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas".

Larreta compartió el informe que realizó en conjunto con su partido político "Movimiento al Desarrollo" (MAD), donde mostró que el Presidente utilizó 32 términos distintos para "insultar" y "descalificar" a personas e instituciones.

"Entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan ´zurdos´ (301 veces), ´degenerados´ (184) o ´hijos de puta´ (110)".

Y agregó: "Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí".

Desde que asumió, el presidente atacó 2173 veces con insultos y humillaciones a personas e instituciones a través de su cuenta de X.#LasPalabrasImportan pic.twitter.com/jpZG7ay0k2 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

Manifestó, además, que son muchos los argentinos "que no pensamos como usted" y que "todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia".

Sumó que Milei "tiene una enorme responsabilidad", que "cada uno es lo que dice" y que no se trata de "formas".

"En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia", finalizó Rodríguez Larreta.