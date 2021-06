"Llegó el día: me vacuné contra el Covid-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora", expresó la máxima autoridad del Ejecutivo de la Ciudad a través de Twitter.

En ese marco, agregó: "Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte".

Hace dos días también fue vacunado en la Ciudad el ministro de Salud del distrito, Fernán Quirós, de 58 años, en su caso en el predio de La Rural de Palermo.

Aplicando el cronograma previsto, el Gobierno porteño sigue vacunando personal esencial, grupos de riesgo, docentes y miembros de las fuerzas de seguridad, y también pueden empadronarse para recibir la vacuna desde esta semana los mayores de 50 años de la población general.

Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires analiza levantar algunas restricciones vigentes desde el lunes próximo, lo que incluirá la ampliación de los horarios de los comercios y de circulación general, el regreso del cine y teatro con aforo limitado y la posibilidad de extender la presencialidad escolar.

ADEMÁS:

Las nuevas medidas se analizarán durante hoy y mañana entre los funcionarios del Gobierno porteño, de cara al vencimiento del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional que rige actualmente con restricciones, y que incluyó períodos de aislamiento estricto.

Según fuentes del Ejecutivo de la Ciudad, las medidas en análisis incluyen ampliar el horario de circulación, que ahora está restringido hasta las 20, hasta la medianoche, y que la restricción sea solamente de 0 a 6 de la mañana.

También está en estudio ampliar el horario de los locales gastronómicos, que pasarían a estar abiertos hasta las 23, posibilitando así que puedan trabajar en el horario de la cena, aunque siempre con atención fuera de los locales.

En relación a los comercios esenciales, como farmacias y otros, mantendrán su actual esquema, mientras que los comercios no esenciales tendrían una ampliación en su horario de atención y se permitiría el ingreso a los locales de manera controlada y siguiendo los protocolos.

Otra novedad sería el regreso de los cines y teatros a la Ciudad, con aforo limitado.

El Gobierno porteño también tiene decidido que si a nivel nacional se dispone un cierre estricto durante los fines de semana, esa eventual medida se va a acatar en territorio porteño.

En relación a las clases, hay dos esquemas que se estudian: el primero implica llevar todo el nivel secundario a la bimodalidad, cambiando la actual modalidad, donde solo primero y segundo año está cursando bajo la modalidad bimodal, que mezcla clases presenciales con remotas. El segundo esquema que se podría implementar es que el primer y segundo año de la secundaria sea presencial, y el resto del ciclo, que hoy está remoto, sea bimodal.

Mientras tanto, la educación inicial, especial y primaria, continuará como hasta el momento de manera presencial.

En relación a las vacaciones de invierno, la postura que tiene más fuerza es mantenerlas como están previstas actualmente: desde el 16 de julio al 1 de agosto.

Para terminar de definir todos estos detalles, hoy y mañana habrá distintas reuniones de la llamada “Mesa Covid” del Gobierno local, donde suelen interactuar el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli; el ministro de Salud, Fernán Quirós; la ministra de Educación, Soledad Acuña; y los ministros de Transporte, Juan José Méndez, y de Desarrollo Económico, José Luis Giusti.