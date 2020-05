Durante una reunión virtual con la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Fernández afirmó que "hoy no hay reclamos por falta de suministro en ninguno de los 11.000 hogares y comercios" del Barrio 31.

Luego informó que "hace 15 días se retomaron las obras que se habían interrumpido por la cuarentena" y que se está "terminando la conexión (de la red interna del barrio) con los caños troncales" de AySA.

Sin embargo, legisladores del Frente de Todos (FdT) y el Frente de Izquierda (FIT) afirmaron que continúan recibiendo denuncias de los vecinos por la falta de agua.

"En este momento, las manzanas 12, 33 y 35 no tienen agua", dijo Santiago Roberto (FdT), y luego hizo otros cuestionamientos al decir que "el 85 por ciento de los comedores no reciben la cantidad de alimentos requeridos" y que a "más de 50 días" de iniciada la cuarentena "no hay un protocolo específico para los barrios vulnerables" porteños.

El Barrio 31 "es el principal foco de contagio de la ciudad, con una tasa de contagiosidad muy por encima de la media nacional", dijo el diputado Juan Manuel Valdés (FdT), y su compañero de bloque Javier Andrade expresó que allí los casos positivos de Covid-19 "se duplican cada cuatro días".

Hasta ahora se reportaron más de 570 casos de coronavirus en el Barrio 31, donde, según datos oficiales, viven unas 8.000 personas.

En este sentido, y tomando en cuenta las características de este y otros barrios populares, el diputado Gabriel Solano (FIT) advirtió que allí "se debería hacer el test a todas las personas que tuvieron vínculo con quienes dieron positivo, aunque no tengan síntomas".

Por otro lado, cuestionó que los casos positivos y los que esperan el resultado de los testeos "son trasladados juntos en micros escolares".

La diputada María Bielli (FdT) preguntó "dónde pasan la noche los que esperan el resultado del hisopado", ya que varios habitantes del barrio denunciaron haber pasado la noche en los pasillos de los hospitales "sin una frazada y sin poder higienizarse".

Sobre este punto, Fernández dijo que para los casos positivos "hay dos opciones: los casos leves son alojados en hoteles y los moderados o graves permanecen en el hospital".

Respecto a los traslados, dijo que los micros escolares que se utilizan están adaptados para "minimizar contagios", ya que pueden viajar "como máximo 10 personas a la vez y respetando la distancia de dos metros", y que los vehículos "son desinfectados después de cada viaje".

La diputada Bielli también preguntó sobre las "mudanzas forzosas" de algunas familias que se realizaron durante la cuarentena.

Farnández, por su parte, respondió que "todas las mudanzas tienen efectos sanitarios positivos", ya que se están reubicando a familias que vivían en el "bajo autopista y en condiciones de hacinamiento" hacia viviendas con "más ventilación y sistema de calefacción", siempre dando prioridad a "grupos familiares con adultos mayores o con comorbilidades".