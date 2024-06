Levantamiento militar en Bolivia: la expresión de los políticos argentinos

En un mensaje al país, el presidente Luis Arce denunció que hay un intento de golpe de Estado e instó a los ciudadanos a salir a defender la democracia.

Ante esto, políticos de diversos partidos de la Argentina repudiaron lo ocurrido en la país vecino a través de las redes sociales.

“No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada”, escribió el ex presidente Alberto Fernández, que es además afín ideológicamente a Arce y Evo Morales en Bolivia.

"El levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio. Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza Bolivia!", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/1806055203956773074&partner=&hide_thread=false El levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio.



Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza… pic.twitter.com/20lbVoCji4 — Alberto Fernández (@alferdez) June 26, 2024

Por el lado del Gobierno, la canciller Diana Mondino dio su punto de vista sobre la situación en Bolivia: “Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DianaMondino/status/1806081836474380772&partner=&hide_thread=false Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas.



No se cambian con violentos golpes de Estado.



La democracia no se negocia. — Diana Mondino (@DianaMondino) June 26, 2024

Por su parte, el comité de la UCR afirmó: “Nuestra región hace años decidió vivir en democracia y se comprometió a respetar la decisión soberana de sus pueblos”. En la misma dirección, el PRO también fijó una postura institucional respecto de la situación que atraviesa Bolivia y calificó abiertamente como un intento de golpe de Estado al accionar de integrantes de las fuerzas armadas en el país vecino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UCRNacional/status/1806066938281394312&partner=&hide_thread=false Condenamos enérgicamente el intento de violentar el orden constitucional en Bolivia y expresamos solidaridad con el presidente Luis Arce y el pueblo boliviano. Nuestra región hace años decidió vivir en democracia y se comprometió a respetar la decisión soberana de sus pueblos. — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) June 26, 2024

Además, se emitió un comunicado desde el bloque de Diputados de Unión por la Patria (UxP) para “repudiar enérgicamente el intento de golpe de Estado sucedido hoy en nuestra hermana República de Bolivia, que está resquebrajando la institucionalidad del país vecino”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Diputados_UxP/status/1806068200070938809&partner=&hide_thread=false • El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados repudia enérgicamente el intento de Golpe de Estado sucedido hoy en nuestra hermana República de Bolivia, que está resquebrajando la institucionalidad del vecino país.



(1) — Diputados UP (@Diputados_UxP) June 26, 2024

Leandro Santoro, diputado nacional, resaltó: “Golpe de Estado es lo que está pasando ahora en Bolivia y no la marcha en el Congreso el día de la votación en el Senado. Insólitamente, de la Oficina del Presidente todavía no salió ningún comunicado de condena”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SantoroLeandro/status/1806070838124269790&partner=&hide_thread=false Golpe de estado es lo que está pasando ahora en Bolivia y no la marcha en el congreso el día de la votación en el senado.



Insolitamente de la oficina del presidente todavía no salio ningún comunicado de condena.



PD: Después no griten "Viva la libertad". — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) June 26, 2024

Por su parte, Romina del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda, se expresó en su cuenta de la red X, en sintonía con otros referentes de su espacio.

"Abajo el golpe de estado en Bolivia. Huelga general, piquetes y movilización para derrotarlo. Todo el apoyo al pueblo boliviano!", escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RominaDelPla/status/1806071473464881153&partner=&hide_thread=false Abajo el golpe de estado en Bolivia. Huelga general, piquetes y movilización para derrotarlo. Todo el apoyo al pueblo boliviano! — Romina Del Plá (@RominaDelPla) June 26, 2024

Dentro del PJ, la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, manifestó: “Expreso mi fuerte repudio al intento de golpe de Estado que se está llevando a cabo en Bolivia por una parte del Ejército. La democracia debe respetarse siempre. Mi apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su gobierno”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vtolosapaz/status/1806064186310672872&partner=&hide_thread=false Expreso mi fuerte repudio al intento de golpe de Estado que se está llevando a cabo en Bolivia por una parte del Ejército. La democracia debe respetarse siempre. Mi apoyo incondicional al presidente @LuchoXBolivia y a su gobierno. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 26, 2024

“Repudio enérgicamente el intento de golpe de estado en Bolivia”, dijo, por su parte, Cristian Ritondo, diputado del PRO y próximo a asumir la conducción del partido en la provincia de Buenos Aires. “La democracia y la voluntad del pueblo deben ser respetadas siempre. Hago un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie de forma contundente para que se restablezca el orden constitucional cuanto antes”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cristianritondo/status/1806073817627779270&partner=&hide_thread=false Repudio enérgicamente el intento de golpe de estado en Bolivia. La democracia y la voluntad del pueblo deben ser respetadas siempre. Hago un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie de forma contundente para que se restablezca el orden constitucional cuanto… — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 26, 2024

Por su parte, la OEA condenó de la forma más enérgica lo ocurrido en Bolivia y conmina al Ejército a someterse al poder civil elegido en las urnas.

Mientras que Los líderes de América Latina han salido este miércoles a rechazar lo que el Gobierno de Bolivia ha calificado ya como un golpe de Estado, apelando al respeto de las instituciones y a la voluntad popular. "La democracia prevalecerá", ha dicho el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.