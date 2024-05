Ley de Bases en el Senado: no se logró el dictamen y entró en otro cuarto intermedio

El presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y uno de los referentes de La Libertad Avanza (LLA), no especificó día ni horario de regreso a la actividad. LLA no logró abrochar las firmas necesarias en todas las comisiones que intervienen el tratamiento de Bases.

El senador Martín Lousteau (CABA) fue uno de los escollos de los libertarios esta tarde en el Senado, luego de que afirmara que presentará su propio dictamen.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/1795936462241685697&partner=&hide_thread=false El senador @AbdalaBartolome da lugar ahora a un cuarto intermedio de la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales pic.twitter.com/nP75ZUVVyu — Senado Argentina (@SenadoArgentina) May 29, 2024

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió este mediodía con los presidentes de los bloques “dialoguistas” del Senado en busca de un acuerdo que le permita al Gobierno obtener mañana dictamen en el plenario de comisiones que analiza la Ley Bases y el paquete fiscal. Una vez finalizado el encuentro, aseguró que creen haber alcanzado un acuerdo y mañana buscarán las firmas para lograr que los proyectos lleguen finalmente al recinto.

Embed

Mientras que todavía faltan cerrar acuerdos y hay firmas clave que hasta anoche no decidieron un acompañamiento en disidencia. Demora en textos finales y visados podría postergar el asunto hasta el jueves.

Por ejemplo, el senador de la UCR Víctor Zimmermann adelantó que votará en disidencia parcial y no descartó que hay al menos tres dictámenes.

"Con respecto al RIGI, creo que el texto es muy amplio, pero estamos a tiempo de corregirlo y hacer una reglamentación que proteja cabalmente a la industria nacional", señala Anabel Fernández Sagasti.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/1795892867602268366&partner=&hide_thread=false "Con respecto al RIGI, creo que el texto es muy amplio, pero estamos a tiempo de corregirlo y hacer una reglamentación que proteja cabalmente a la industria nacional", señala @anabelfsagasti pic.twitter.com/2CDbaeqzMy — Senado Argentina (@SenadoArgentina) May 29, 2024

La maniobra de los senadores que les permitirá actualizarse el salario

Los senadores de la Nación recibirán en junio un aumento del 9 por ciento que elevará el monto en bruto a poco más de cinco millones de pesos. La cifra salió de lo pactado en la negociación salarial de abril (2 por ciento) y mayo (siete por ciento) y tras haber atado la actualización de los módulos a la paritaria de los trabajadores del Congreso.

La maniobra se concretó tras la aprobación del proyecto que presentó el senador Juan Carlos Romero (Salta), de Cambio Federal, y que fue votado en el recinto sin debate y mano alzada, el pasado 18 de abril.

La redacción deja sin efecto la resolución conjunta que firmaron la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La misma anuló la resolución firmada por el ex vicepresidente de la Nación y titular del Senado Amado Boudou y el ex diputado y ex presidente de la Cámara baja Julián Domínguez, que otorgaba la equiparación y movilidad automática de la dieta.

En ese momento, Villarruel no estaba de acuerdo, pero cedió por pedido expreso del presidente Javier Milei. La presidenta del cuerpo aspiraba a consensuar un aumento lógico y mesurado con los senadores.

Según especifica el proyecto sancionado, los senadores “percibirán un total de 13 Dietas anuales” y “cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por Gastos de Representación y 500 módulos de adicional por Desarraigo”.

"El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos de

conformidad con las previsiones de la Ley N° 24.600", finaliza el artículo 1. Se trata de la legislación del estatuto y escalafón para el personal del Congreso de la Nación.

De esta manera, tendrán una actualización de la dieta a través de los módulos enganchados a la paritaria de los empleados legislativos.