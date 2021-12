Ley de Presupuesto 2022: Juntos por el Cambio dará quórum

Según trascendió, varios de los principales bloques de la coalición presentarán este miércoles un dictamen de rechazo al proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El dictamen será encabezado por los diputados Luciano Laspina (PRO), Víctor Hugo Romero (UCR); Martín Tetaz (Evolución Radical) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). Además, se sumaría al pronunciamiento el bloque de Encuentro Federal, que lidera Margarita Stolbizer y también integra Emilio Monzó.

No obstante, se especulaba que en lugar del rechazo, a la hora de la votación opten por la abstención varios diputados que responden a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdez.

Sería un gesto de esos estados provinciales para propiciar la gobernabilidad del país. Antes del tratamiento, los bloques de Juntos por el Cambio pedirán el tratamiento y sanción de la actualización del mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, medida que es resistida por el Ministerio de Economía.

Por el momento, no se ha determinado que iban a hacer otros bloques menores de la coalición, entre ellos el que integra Ricardo López Murphy, quien en primer lugar se mostraba proclive a no dar quórum y votar en contra, aunque podría rever su actitud en cuanto a la primera de las posturas.

La decisión de los bloques mayoritarios de la oposición de dar quórum responde, en primer lugar, en no privar al Gobierno del Presupuesto y no dar lugar a que se prorrogue la ley anterior, en caso de no aprobarse, lo que permitiría una mayor discrecionalidad en la administración de los recursos.