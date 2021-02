Lohana Berkins: a 5 años de la muerte de la activista trans

Lohana Berkins se convirtió en una activista que luchó por la defensa de los derechos trans y que fue la primera travesti en tener un empleo público en el 2000. También estuvo al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual de la Ciudad de Buenos Aires.

A lo largo de su vida siguió impulsando numerosas actividades. En 1994, creó la Asociación de Lucha por la Identidad Trasvesti y Transexual, desde donde impulsó la Ley de Identidad de Género, aprobada por el Congreso Nacional en 2012.

En 2002 reclamó ser inscripta en la escuela porteña Normal N°3 con su nombre elegido, lo cual consiguió y, en 2011, a través de la ley 3874, Berkins fue declarada personalidad destacada de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Lohana Berkins fundó la primera escuela/cooperativa de trabajo para personas travesti/trans, la textil “Nadia Echazú”, que hoy sigue funcionando como una alternativa a la prostitución. También fue la primera persona trans en postularse como candidata a diputada nacional en 2001.

Luego del asesinato de su compañera de activismo, Diana Sacayán, luchó por la instalación de la categoría “travesticidio” como crimen de odio hacia la identidad de género travesti trans. Su propia muerte ocurrida luego de las complicaciones de una hepatitis C, fue otro duro golpe para la comunidad.

Primeros pasos

La “comandante mariposa” nació el 15 de junio de 1965 en una familia de trece hermanos en la localidad salteña de Salvador Mazza, en el límite con Bolivia. Alrededor de sus 13 años, luego de conocer el feminismo, comenzó su disidencia interna con la identidad que tenía. Su padre la llamó aparte y le dijo: "O te hacés bien hombre o te vas".

Berkins aseguró en una ocasión que nunca le explicó qué quería decir 'ser bien hombre' y 'te vas', pero decidió irse “con la certeza de que me iban a ir a buscar, pero sigo esperando. Ahora, visto a la distancia, para mí fue una cuestión liberadora y no me arrepiento".

"Yo cuando era pequeña pensaba que había habido un error, que tendría que haber nacido mujer y que en algún momento se iba a corregir. Después de haber conocido el feminismo, me di cuenta que yo tampoco era mujer y que mi manera de ser y construirme en el mundo era ser travesti", contó Lohana en una ocasión en una entrevista televisiva.

A lo largo de más de 20 años, tuvo una activa participación mediática, social y política. De sus numerosas entrevistas, unas de las más famosas frases de Berkins que trascendió fue: "Hay que tener coraje para ser mariposa en un mundo de gusanos capitalistas".

Recordatorios en el aniversario

Hoy, en el aniversario de su fallecimiento, varias organizaciones y medios la recuerdan. Entre ellos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy se cumplen 5 años del fallecimiento de Lohana Berkins, activista travesti y militante por la igualdad de derechos y oportunidades de LGBTIQ+. Su legado es nuestro impulso para seguir caminando hacia un país mejor”.

Embed



Su legado es nuestro impulso para seguir caminando hacia un país mejor.#LohanaPresente pic.twitter.com/SKGH7fsh63 — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) February 5, 2021

Además se realizarán numerosos encuentros para recordar a Berkins. Este viernes, a partir de las 10, tendrá lugar la jornada Lohana Berkins, organizada por la municipalidad de Quilmes en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAP) 2 de Abril de Ezpeleta, que incluirá la realización de un mural colectivo. También, a las 20, la organización Furia Trava transmitirá a través de su perfil de Facebook el conversatorio federal “Celebrándote Lohana”, en el que participarán varias activistas trans.

Por último, el próximo lunes, a partir de las 18, habrá una radio abierta en la plaza San Martín, de San Justo, La Matanza con el mismo lema, “Celebrándote Lohana” y organizado por Furia Trava y la consejería diversa La Berkins.