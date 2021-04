Los candidatos que buscan poner "remedio" a la provincia de Buenos Aires

Pero no todos tienen el mismo enfoque. Mientras algunos -los peronchos y los zurdos- apuntan a la asistencia sanitaria y social, otros (los "amarillos") son más prácticos y hacen foco en el acceso a las vacunas y los remedios a través de la iniciativa privada, a la que son tan afectos los miembros del PRO y de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), para resolver la accesibilidad a la salud de los atribulados habitantes del Gran Buenos Aires. Y se señala solo la parte bonaerense del AMBA, porque en la ciudad de Buenos Aires, esa accesibilidad está resuelta con Farmacity, creación de Mario Quintana, el inquieto empresario que llegó a la vicejefatura del Gabinete de Ministros del expresidente Mauricio Macriy que obtuvo el respaldo de Elisa "Lilita" Carrió.

Quintana apoya a todos los que estén por la iniciativa privada (la propia)

De los tres potenciales candidatos a liderar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires por JxC, solo uno cuenta con el apoyo de Quintana: Santilli. La exgobernadora Vidal nunca accedió a autorizar el ingreso a la provincia de la franquicia Farmacity y eso la alejó tanto del empresario/político como de Macri.

Ahora, ambos precandidatos -Vidal y Santilli- están alineados con el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, quien, durante la presidencia de Macri, tenía una excelente sintonía con el accionista decisorio de Farmacity.

Patricia Bullrich no está en la misma línea que el tandem Rodríguez Larreta, Santilli, Vidal (con el liderazgo moral de Carrió). La exministra de Seguridad tiene un proyecto propio que apunta al 2023 como candidata a Gobernación de la provincia de Buenos Aires o, si se cae el proyecto "Larreta 2023", ser la postulante a la Presidencia por JxC ampliado con sectores del peronismo republicano (mayores de 70 años, sin cargo público).

Para ello, necesita tener el protagonismo de un cargo electivo que no pueda ser removible como la actual presidencia del PRO que, en cualquier momento, podría perder porque Mauricio Macri se está dando cuenta que al haber delegado la vocería del partido con nombre de dentífrico a "la Piba", ésta sube y sube en las encuestas y se está posicionando mejor que él y otros dirigentes "amarillos" tanto en conceptualización positiva del electorado como en intención de voto, con un piso del 30%. Lo notable es que los dos más firmes candidatos a liderar la lista de diputados de JxC son personas expertas en Seguridad (Bullrich, en Nación, y Santilli, en Ciudad).

Se sabe que la inseguridad es una gran preocupación del electorado por ello no debería extrañar que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, deje su cargo para competir como candidato del Frente de Todos en la lista de diputados bonaerenses al Congreso de la Nación.

Faarmacity.jpg

Farmacity no encuadra en la ley bonaerense

Desde 2012, Mario Quintana viene tratando que la justicia falle en contra de la Provincia de Buenos Aires y a favor de la empresa Farmacity para pueda desembarcar en ese territorio, donde la ley establece que solo puede instalarse una farmacia cada 300 metros, se prohíbe que sean sociedades anónimas y que se puedan vender medicamentos junto con alimentos y otras mercaderías.

Farmacity perdió en tres instancias de la justicia provincial e, incluso, en la Suprema Corte de Justicia de ese estado, por lo que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde su caso no es prioritario.

Un funcionario judicial cercano a los "amarillos" dictaminó a favor de Farmacity

En abril de 2018, la Procuración General, encabezada por Eduardo Casal -el mismo que busca ser vitalicio e inamovible-emitió un dictamen en el que consideró inconstitucional la ley provincial que le prohíbe a esa cadena ser titular de farmacias en esa jurisdicción.

Ese dictamen estaba dirigido a la Corte Suprema que deberá fallar -algún día- en la causa contra la provincia de Buenos Aires iniciada por Farmacity. En ese expediente se excusaron los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Además, el alto tribunal frenó la intención de Farmacity de instalarse en Mendoza, donde la ley provincial también se lo prohibía.

Si no se puede declarar inconstitucional una ley, hay que hacer votar otra

Quintana, al que en el entorno de Macri llaman "el petiso de Mataderos", tiene un objetivo al que no renunciará: Farmacity en la provincia de Buenos Aires. Y como su embestida judicial ha sido un fracaso ha retornado a la estrategia política. Y por ello está dispuesto a respaldar a los candidatos al parlamento bonaerense a cambio de que impulsen un cambio en la ley provincial que no le permite instalar su franquicia.

Lilita observa, espera y opera

Mientras en Juntos por el Cambio todos se preparan para dar batalla en la provincia, Lilita observa los movimientos, espera y opera en todos los terrenos.

La fundadora de la Coalición Cívica y de Juntos por el Cambio sabe que es la única en esa alianza que puede otorgar el "certificado de decencia" a los dirigentes. Claro está que ese certificado es válido para quienes la siguen entre la ciudadanía -donde tiene verdaderos fanáticos- como en los medios, donde muchos periodistas la eligen como fuente. Y también en algunos despachos de jueces.

Lilita mira el panorama desde las alturas donde ella misma se ha ubicado. Observa a todos y todo, con la sabiduría que brinda la experiencia y el conocimiento profundo de cada uno de los protagonistas del gobierno de Cambiemos. Y con el convencimiento de tener una misión superior: salvar la República.

Le bajó el pulgar a Macri

Quienes frecuentan a Carrió aseguran que le bajó definitivamente el pulgar a Mauricio Macri y que, incluso, no le importa la suerte que corra en las causas judiciales en las que el expresidente está más comprometido. Otros, incluso afirman que les informó a todos sus amigos del Poder Judicial que no responde por el ex jefe de Estado, que se siente defrauda por él y que no está en condiciones de garantizar su honestidad.

Farmacity, Mario Quintana y "Lilita"

En las últimas semanas, Carrió ha venido recibiendo información sobre las reuniones del hombre fuerte de Farmacity con los potenciales candidatos bonaerenses de Juntos por el Cambio a las próximas legislativas. Una vez más, ha dicho en su círculo cercano que pedirá transparencia en el origen de los fondos que se aporten a la campaña.

Pese que confió y respaldó a Quintana, ahora lo mira con ciertas precauciones. Alguna vez pensó que era el "remedio" para Mauricio Macri. Hoy, se pregunta si no padeció la misma "enfermedad" que el expresidente.