Los seguidores de Patricia Bullrich se fueron de una asamblea del PRO

Los dirigentes cercanos a la funcionaria se retiraron de la asamblea del partido que actualmente preside el exmandatario en medio de un duro debate sobre la relación que debe tener la fuerza política con La Libertad Avanza (LLA). Tal como se había anticipado, finalmente la mayoría que responde a Macri resolvió desconocer acuerdos previos y marginó a Bullrich de la conducción de ese cuerpo deliberativo. La decisión terminó en lo que se preveía: gritos, quejas y el portazo de los dirigentes que responden a la dirigente alineada sin matices al actual jefe de Estado.

La asamblea partidaria, que se reunió para elegir autoridades y tuvo lugar en el Hotel Abasto, también determinó que "el PRO no se fusionará con otros partidos", más allá del "apoyo" a Javier Milei, algo que molestó al sector de Bullrich. Aunque la pelea entre ambos líderes viene desde hace varios meses atrás, terminó de explotar este jueves en el encuentro oficial del espacio.

Los principales referentes del bullrichismo presentes fueron Damián Arabia, Pablo Walter y Silvana Giudici. La ministra de Seguridad no ingresó al Hotel Abasto, pero sí se acercó a un bar cercano, donde reunió a su equipo y les dio un discurso de aliento frente a la situación. Aunque no habló con la prensa, en su discurso a los dirigentes propios les dijo que seguirán dentro del PRO y también que "somos parte de este Gobierno".

La carta de Bullrich

En la previa del encuentro, Bullrich había difundido un carta en la que explicó su posición: “El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en seis meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea”.

Luego, amplió: “Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas”. Pero la frase más fuerte que planteó y que llegó a los títulos de los diarios: “No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino”.

El reclamo de Macri

Desde hace varios días, en el macrismo deslizaban que luego de la Ley Bases, el expresidente subiría el perfil y comenzaría a marcar diferencias con Milei. Primero fue con un informe de la Fundación Pensar, think tankdel PRO que preside María Eugenia Vidal, que respaldó el rumbo económico de Milei, pero señaló críticas difíciles de digerir para la administración libertaria.

Y ayer profundizó esa diferenciación a través de un tuit con el que Macri apuntó a marcarle a cancha al actual mandatario al reclamar los fondos de la coparticipación que la Nación le adeuda a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hoy comandada por Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño y primo de Mauricio. “El sacrificio de los argentinos requiere de un gobierno que cumpla la ley”, publicó el expresidente desde su cuenta oficial de X.