"Milei dijo que lo peor en materia política es el radicalismo. Es un ignorante que desconoce la vida de un partido de 130 años. Por supuesto no puedo votar a ese sujeto", afirmó Brandoni en declaraciones a Radio con Vos.

Tras la decisión de Bullrich de apoyar a Milei, Brandoni se diferenció de esta postura y aseguró que en la UCR "no vamos a votar a nadie que no nos convenza".

“Los que votamos a Bullrich lo hicimos pensando que podía ser una buena gestora, pero no vamos a aceptar cualquier actitud o ruta que tome. No me parece. El hecho de votar a un candidato significa que resigne mis pensamientos y convicciones”, aseveró.

Brandoni insistió que ante el escenario del balotaje "no votaría por ninguno de los dos" postulantes y agregó que quienes votaron a Milei o Massa deben "hacerse cargo de lo que votaron".

"Votamos a nuestra candidata, no nos fue bien, esa es la realidad. Me parecería inexplicable votar por alguno de los otros dos", subrayó.

En tanto, sostuvo que desconoce "el destino de Juntos por el Cambio" ya que "hay sectores de la coalición de acuerdo con lo que plantea la UCR y otros no". "Cómo se dirima esto te confieso que no lo sé. Va a llevar unos cuantos días", añadió.

El dirigente reconoció estar "bastante disgustado" con el resultado electoral alcanzado en las elecciones generales, sostuvo que no es "lo que esperaban" pero que van a responder de la manera en la que el electorado los colocó que es "en el lugar de oposición".

"La oposición no es oponerse a todo, sino plantear cosas que no se le ocurren al oficialismo. Hay que hablar en la democracia, coincidir con el Ejecutivo en algunas medidas no significa resignar sus propias convicciones", concluyó.

Bullrich sonríe mientras Milei la ataca con el dedo, en uno de los cruces más picantes del debate en la UBA. Luis Brandoni se distanció del acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei.

Yacobitti: "Macri falta a la verdad. Tiene que explicar porque arregló velozmente su apoyo" a Milei

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Yacobitti, aseguró que el expresidente Mauricio Macri "falta a la verdad" y sostuvo que él es quien tiene que dar explicaciones sobre por qué "arregló velozmente su apoyo" al postulante presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "a espaldas" de Juntos por el Cambio (JxC).

"Macri falta a la verdad. Es fácil chequear que tanto en Diputados, Senado y en las Legislaturas, el Radicalismo fue una oposición categórica. Tiene que explicar por qué declaraba a favor de otro candidato en campaña y arregló velozmente su apoyo, a espaldas de JxC", sostuvo Yacobitti en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

En declaraciones realizadas esta mañana a radio Mitre, Macri acusó a los dirigentes radicales Gerardo Morales, Martín Lousteau y al propio Yacobitti, de haber estado "transando a escondidas" con el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"Lo que dice de Martín Lousteau y Gerardo Morales no solo es falso, sino que es una falta de respeto más hacia todo el Radicalismo", sostuvo Yacobitti quien añadió que desde su espacio siempre defendieron "el diálogo" y cuestionaron "la confrontación como herramienta de acumulación política".

"No voy a ocupar ningún cargo en el próximo Gobierno porque creo que la sociedad nos puso en el rol de oposición", completó.

En su entrevista de hoy con radio Mitre, Macri sostuvo que los dirigentes radicales "han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos".

"No pueden decir nada", dijo el exmandatario sobre el rechazo del radicalismo al acuerdo explicitado esta semana con la candidatura de Milei de cara a al segunda vuelta de las elecciones.