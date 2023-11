Luis Brandoni contó la decisión que tomará en el balotaje

“Creo que tengo el derecho porque tengo más de 80 años”, argumentó Brandoni, quien cumplió 83 años, ante la consulta de la actriz Andrea Frigerio, con quien compartió mesa en el programa La noche de Mirtha, en Canal Trece. Lo cierto es que la ley electoral establece que el voto es optativo para mayores de 70 años.

“Ya voté por quien quería”, se escudó el actor en alusión a la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, al tiempo que aclaró: “En este caso no puedo votar por ninguno de los dos, porque son candidatos en los cuales no creo”.

Ante la respuesta, Mirtha Legrand se mostró decepcionada con la decisión: “Qué tristeza no votar, qué triste que es”. “No sabés lo triste. A mi me daba alegría votar, siempre me dio alegría”, retrucó el actor,

En las elecciones generales de octubre, Brandoni cosechó el 24,8% en su categoría e ingresará junto a otros cuatro legisladores al Parlamento del Mercosur.

En otro pasaje de la entrevista, la conductora lo increpó respecto al acuerdo negociado entre el expresidente Mauricio Macri y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, por lo que el artista optó por tomar distancia del entendimiento. “Yo no tuve que ver en este arreglo que se hizo, en esta colaboración. No participé de ninguna discusión en este sentido”, remarcó sobre la decisión que abrió una crisis en Juntos por el Cambio.

A poco menos de dos semanas de la segunda vuelta, Brandoni aseguró que preservará su voto y evitará "que se manche" por lo que aclaró que no votará "a alguien de quien no me puedo hacer cargo". "Me hago cargo de la persona a la que voté. De estos dos candidatos no me hago cargo”, resaltó el histórico militante de la Unión Cívica Radical (UCR).

“¿Estás enojado con Mauricio Macri por las críticas que le hizo a los radicales?”, le consultó Legrand, lo que generó una ambigua respuesta por parte del actor: “No sé. Estoy disgustado por otras cosas también. Todos nos equivocamos y podemos hacer cosas que no acertadas”.

“Creo que él [Macri] está en una situación muy complicada que no debería estar padeciendo. Entonces probablemente eso lo lleve a cometer algún error”, concluyó.