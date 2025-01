Luis Juez dijo que se irá del PRO y se acerca a Milei

El líder del Frente Cívico justificó su decisión de alejarse de la bancada del PRO por sentirse “desautorizado” por parte de Mauricio Macri y quienes tienen injerencia en el partido amarillo.

Recordó, por ejemplo, la incomodidad que sufrió cuando se decidió por la expulsión del senador Edgardo Kueider en una sesión en la que el PRO impulsaba solamente la suspensión en la banca del entrerriano.

"Me trajo mucho dolor de cabeza esa votación. A mí me molesta que me subestimen. Yo no quería ser presidente de la bancada, de hecho no lo voy a ser en en el futuro inmediato", aseguró Juez en una entrevista.

"No creo que sirva, no me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado", insistió.

Sobre aquella controvertida sesión, Juez recordó la conversación que mantuvo con Macri en la previa a la expulsión de Kueider.

“Le dije: ‘No sé qué te están contando pero acá a Kueider lo vamos a expulsar porque es la primera vez en la historia de la política Argentina que entra un oficio de un juez federal al Senado pidiendo el desafuero para meterlo preso’. El creía que había que suspenderlo porque no está acá. Yo no quería convivir ni media hora más con ese tipo en el Senado”, detalló.

En esa votación, el bloque del PRO votó dividido. Al respecto, Juez comentó: “Me dolió muchísimo que de los cinco votos que votaron la suspensión, cuatro eran nuestros. Hay momentos en los que tenés que dejarle al tipo que está en la trinchera que tome la decisión que tenga que tomar. Es fácil decir ‘voten de tal manera’, pero en estos temas que tienen que ver con valores, uno se tiene que diferenciar. La gente nos estaba diciendo que somos todos iguales. Yo no soy igual que Kueider”.

"Seguramente la próxima vez que me junte con Mauricio voy a poner a disposición la conducción del bloque", afirmó, aunque aclaró que no formará una bancada separada.

En la decisión de dejar la presidencia del bloque también pesó la frustrada visita del bloque de senadores a la Casa Rosada.

"He tomado decisiones pensando en el conjunto, yo no soy un tipo que especula. Estuve un montón de meses trabajando para que el bloque se pudiera juntar con el Presidente, y cuando el Presidente me dio el día y hora para juntarme, me llamaron y me dijeron que no me podía juntar", lamentó Juez.

Consultado sobre su relación con Macri, admitió algunas diferencias. "Mi particular forma de ser a Mauricio muchas veces le ha caído antipática. Yo no soy un tipo que anda con vueltas, soy extremadamente sincero, pero la personalidad de Mauricio muchas veces te obliga a no ser extremadamente sincero si quieres tener una buena relación. Es de esos tipos que están con la guardia levantada siempre", apuntó.

En cambio, destacó la relación que tiene con Milei, con quien dijo que puede “hablar de cualquier cosa, de la familia hasta un análisis político en profundidad”.

"(Es alguien) con el que puedo decir lo que pienso porque no se va a enojar por lo que diga. Como un amigo, que lo aceptas con toda su virtud y sus defectos. A mí Milei no me pidió nunca nada, no me pidió que votara de una manera o de otra, que dejara de decir una cosa u otra, que no me manifestara de una forma u otra. Sí me pasó con otros presidentes con los cuales he tenido una gran relación, pero que sin embargo se fastidiaban, se enojaban por cuestiones", dijo al comparar al actual jefe de Estado con Macri.

Por último, Juez reveló que ya charló con Milei sobre su intención de ser candidato a gobernador de la provincia de Córdoba por La Libertad Avanza.

"Yo no soy un especulador. Unos tipos corrieron el rumor de que yo quería ser el nuevo presidente provisional del Senado, tercero en la línea de mando, eso no es así. Yo no pido nada y se lo dije al Presidente. Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador", reconoció.