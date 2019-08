El Jefe del Estado habló en el cierre de la jornada "El Campo y la Política IV", organizada por la cooperativa Coninagro en la UCA. El mandatario indicó que "en lo económico estamos en una situación compleja".

"La que más sufre es la inflación es la gente de a pie. Es difícil. Sé que lo que más sufre es llegar con tu salario y ver 'uy, otra vez aumentó esto'. Es desesperante, es angustiante. Lo tenemos que resolver. No podemos seguir así", dijo el Presidente.

Por otro lado, volvió a insistir con que "tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no han sido suficientes, no hemos podido, pero ya hay bases para lograrlo”.

Macri aludió varias veces al kirchnerismo, su principal oponente para las elecciones de octubre, amplio triunfador de las PASO. Y señaló: "Tenemos que debatir en qué país queremos vivir, bajo qué reglas y bajo qué tipo de convivencia.".

Finalmente, resaltó que "el 27 de octubre –fecha en la que son las elecciones generales- vamos a ratificar el rumbo".