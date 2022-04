"Además las ocupábamos antes que los ingleses las usurparan en 1833. Y desde entonces las venimos reclamando. Si algo tengo claro, lo único que tengo claro, es que las Islas no son inglesas", afirmó el mandatario.

"No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquél entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón", resaltó.

El presidente dijo que "uno de los argumentos del Reino Unido es que han ganado la guerra y eso postergó el diálogo claramente".

"Si alguien usurpa mi casa y yo voy a un juez, y el juez dice vamos a preguntarle primero al usurpador qué piensa sobre el derecho que tiene de vivir allí. Eso no es así. En términos jurídicos, eso es un disparate, en términos éticos es una inmoralidad", remarcó Fernández.

Al recordar el conflicto bélico de 1982, el mandatario comentó: "Fue una guerra declarada por una dictadura que mandó a una generación de jóvenes valientes, héroes, a combatir en situaciones de mucha desigualdad con el contrincante. Por eso nuestro recuerdo eterno y nuestro respeto eterno. Los que comandaron la guerra fueron genocidas, pero los que murieron en Malvinas fueron héroes".

Estas declaraciones de Alberto Fernández sobre Malvinas se dieron en la previa del cuadragésimo aniversario del inicio de la guerra y por eso desde la noche de este viernes habrá una vigilia e innumerables actos en distintos puntos del país, recordando la gesta de los soldados que defendieron la patria.