Manes quedó solo en su banca y la imagen se viralizó

El neurólogo decidió no sumarse a la decisión de la bancada de la oposición y su gesto serio, en silencio, rodeado de las banderas de Ucrania que habían llevado los diputados de la oposición, se viralizó en redes sociales y se convirtió en un "meme".

"En el Congreso no están ni el PRO ni Máximo Kirchner, los dos principales opositores de Alberto", ironizaron varios usuarios en las redes sociales, aunque algunos fueron más agresivos con el galeno.

"Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos", dijo Manes en sus redes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Facundo Manes (@manesfacundo)

No obstante, Manes no fue el único que se quedó sino que el único bloque en abandonar el recinto fue el del PRO, mientras que la UCR, la Coalición Cívica ARI (Maximiliano Ferraro), y el sector que responde a Emilio Monzó se quedaron hasta que finalizó el discurso de apertura del 140° período ordinario de sesiones del Congreso Nacional ante la Asamblea Legislativa.

Algunos de los tweets más ocurrentes:

Embed Manes no sabe a qué hemisferio del cerebro hacerle caso. pic.twitter.com/n8g0Fo5LBL — Lalo Zanoni (@zanoni) March 1, 2022

Embed Que raro. A Juntos por el Cambio se le olvidó Manes. pic.twitter.com/jbWFM3Wnhu — PAT (@Pat_Sampras) March 1, 2022

Embed Nace un nuevo dicho:

*Mas solo que Manes en el recinto* pic.twitter.com/XOEf776e1Y — Juanma8422 (@juanma8422) March 1, 2022