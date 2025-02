Manuel García Mansilla, un catedrático en la Corte Suprema

Nacido en Rîo Negro, García Mansilla tiene una extensa carrera académica y profesional en el ámbito privado. Se recibió de abogado en la Universidad del Salvador. Entre 2001 y 2002 obtuvo un Master of Laws (LL.M) en Georgetown University Law Center, Washington D.C., Estados Unidos. Hasta enero se desempeñaba comp decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral.

García-Mansilla comenzó a ejercer la abogacía en 1996: trabajó de 1997 a 2005 en el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los más importantes del país. Luego, se desempeñó en la industria del gas y petróleo entre 2005 y 2010. En esos años trabajó en las empresas Occidental Argentina Exploration and Production Inc., y Vintage Oil Argentina Inc., donde brindó asesoramiento legal en aspectos regulatorios de la industria del petróleo.

Entre 2010 y 2014 trabajó en el estudio Liendo & Asociados, fundado por Horacio Liendo. Desde 2014 hasta junio del 2024, se desempeñó como Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).