Juan Manzur ya tiene el apoyo de la fórmula Fernández-Fernández

En las elecciones generales en Tucumán competirán 9 candidatos a gobernador, siendo los principales competidores el actual mandatario Juan Manzur (Frente Justicialista por Tucumán); el senador nacional del PJ José Alperovich (Hacemos Tucumán); la senadora nacional de Cambiemos, Silvia Elías (Vamos Tucumán); y el concejal Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).

Entre los cuatro candidatos, existen dos que pertenecen al Partido Justicialista, pero competirán divididos, por lo que las elecciones generales también funcionarán como una interna del PJ entre Manzur y Alperovich -el discípulo y su ex jefe político- por quien conducirá el espacio durante los próximos años.

En esa disputa peronista, a sólo cuatro días de los comicios provinciales, la foto entre Fernández y Manzur del pasado miércoles fue el hecho que rubricó la decisión de Cristina Kirchner de darle su aval al gobernador del PJ, que abandonó las filas de Alternativa Federal y se sumó al espacio del peronismo kirchnerista y apoya la fórmula Fernández-Fernández.

Tras recibir a Manzur en el Sanatorio Otamendi en esta capital, donde el ex jefe de Gabinete estuvo internado, fue el propio Fernández, quien publicó en Twitter: "Las tucumanas y los tucumanos saben que pueden contar conmigo. El domingo gana Tucumán y en unos meses vuelve a ganar toda la Argentina".

En tanto, Manzur afirmó: "Alberto (Fernández) es un hombre que conoce nuestro país, nuestro interior profundo, conoce qué es el Estado y cómo gobernarlo. Le aseguré que con la fuerza del peronismo unido, con él y con Cristina Kirchner, vamos a volver a poner a la Argentina de pie", remarcó.

Así las cosas, la principal carta del senador nacional José Alperovich para recuperar la gobernación tucumana, que era el apoyo de la ex presidenta, se derrumbó y ya no se puede decir que el ex gobernador es el candidato kirchnerista en Tucumán.