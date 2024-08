Marcela Pagano y Lilia Lemoine cruzaron insultos por redes

En su cuenta de X, Pagano tuiteó: “Marche la pastillita psiquiátrica para @lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba".

"Como anda vociferando en todos lados sobre el material 'confidencial' que tiene. O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo ni a vos ni a tu verdadero jefe", disparó la ex periodista a Lemoine.

Antes, Lemoine contó que Pagano la había amenazado con denunciarla. En esa línea, siguió: "Yo renuncié a una comisión por los insultos públicos que me propinaba. Ya me cansé. Por el bien del bloque (LLA) tengo que decirlo". Y publicó un chat privado de un grupo de trabajo parlamentario para demostrar el presunto maltrato que recibía de Pagano.

Por su parte, Pagano ratificó su "orgullo" por denuncia a Lemoine a través de un nuevo posteo en X: "Me siento orgullosa de haberte puesto los puntos por el papelón que hicimos por tu culpa en esa comisión. Renunciaste por ignorante y papelonera, no te dio la cara para seguir mirando a los ojos a quienes vieron tus burradas. Como el patético rol que haces en otras comisiones, dejando mal parado a tus compañeros. Yo también tengo muchas capturas para mostrar, me sobra tiempo".

Como diría el vocero presidencial Manuel Adorni: "fin"....al menos hasta el próximo "duelo de ideas" por redes de dos de las mentes más brillantes de La Libertad Avanza.