Marchas con las que busca lograr gobernabilidad

Mientras tanto, en Juntos por el Cambio ajustan detalles para la denominada "Marcha del Millón" del sábado próximo que aunque no logre juntar esa ambiciosa cifra en torno al Obelisco, sí intentará ser una demostración de fuerza que incluso sea replicada en una veintena de ciudades del exterior.

Ayer Macri volvió a sentir el buscado calor popular en Córdoba que, junto a la Ciudad son los dos únicos lugares donde triunfó en las PASO, la misma provincia que le dio el triunfo en el balotaje de 2015. Primero visitó Río Cuarto, donde salió fuerte contra el Frente de Todos: "No queremos más mafiosos en nuestro país, no queremos más vivos, queremos gente de trabajo", y refiriéndose a la performance de Alberto Fernández en el debate presidencial del último domingo, sentenció: "No queremos más deditos que nos disciplinen y nos digan cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir, no queremos a los prepotentes que se creen los dueños del poder".

Al atardecer, protagonizó otra multitudinaria marcha en Villa Carlos Paz. Rápidamente, preguntó, con voz afónica, a la muchedumbre: "¿Y donde están los colectivos, cómo llegaron acá, caminando?", marcando diferencias sobre la forma de movilizar del peronismo. Acompañado por su mujer Juliana Awada y el diputado radical Mario Negri, le dijo a los asistentes: "Me van a hacer explotar el corazón". Córdoba, parecería, definitivamente su lugar en el mundo. "24 veces como presidente vine a la provincia como presidente", les gritó y les reconoció: "Ustedes son el motor de nuestro país". Nuevamente el jefe de Estado habló de defender los "valores".

ADEMÁS:

Cuál fue la inflación en cada región de la Argentina

Qué productos y servicios aumentaron más en septiembre

"Estos últimos tiempos fueron muy difíciles y se transformó en algo muy duro cada fin de mes, especialmente para clase media. Y muchos se enojaron, pero les decimos que compartimos los mismos valores. Los escuché y la nueva etapa tendrá el foco en el alivio", fue la ya clásica referencia de Macri a la crisis y a su efecto sobre los votantes desencantados de Cambiemos. Los cánticos del "Sí Se Puede", alternaban con las palabras del primer mandatario.

En este sentido, Macri volvió a pedir tiempo para superar las dificultades con los ejemplos de su gestión en Boca -Juniors "los primeros clásicos nos los ganaba Ramón Díaz y después de le ganamos 17 seguidos", recordó- y en la Ciudad -volvió a repetir las obras que demoraron para evitar las inundaciones- y reiteró a la militancia que "no vamos a volver al pasado".

Asimismo, en el equipo de campaña de Juntos por el Cambio siguen movilizando para la "Marcha del Millón" prevista para el próximo sábado a las 17 en el Obelisco. En el oficialismo argumentan que no buscan reunir un millón de personas en el icónico monumento de 9 de Julio y Corrientes -como supo juntar en 1983 Raúl Alfonsín en su recordado cierre de campaña-, pero sostienen que se podrán acercar a ese número con las movilizaciones que en paralelo se llevarán a cabo en otras ciudades del interior del país y también del exterior.

La Cancillería desde la web votemosenelexterior -que en primer término fue confeccionada para ayudar a los residentes argentinos en el extranjeros a participar de la votación- organiza marchas del "Sí se puede" en ciudades del exterior. Así se informa la "Marcha del Millón" del sábado 19 de octubre en el Obelisco porteño tendrá su réplica internacional, ya que también comenzaron a organizarse manifestaciones en varias ciudades del mundo, en apoyo a la fórmula compuesta por el presidente Mauricio Macri y el senador peronista Miguel Angel Pichetto.

Los organizadores, un grupo de dirigentes y militantes que impulsan la reelección de Macri, decidieron redoblar la apuesta coordinando marchas en ciudades como Adelaide, en Australia; o Toronto, en Canadá, además de Madrid, París, Roma, Río de Janeiro, Montevideo y Miami, la uruguaya Colonia o Santiago de Chile. En esa web fue volcada la información sobre lugares y horarios fuera del país: por exigencias de normas locales, algunas manifestaciones se realizarán, en algunos casos, el domingo 20 de octubre (por ejemplo en Nueva York, a las 11, en el monumento a San Martín).