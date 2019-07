Tras el cruce, salió al cruce el secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio, quien advirtió que algunos dirigentes gremiales "atrasan y condenan a millones de trabajadores a la informalidad", en referencia al líder de la Bancaria.

A su turno, Palazzo había señalado: "Vamos por la regulación y el encuadramiento de los trabajadores de todas las empresas que ofrezcan servicios financieros". En ese sentido, consideró que "las empresas fintech no afrontan en la actualidad los mismos costos operativos e impositivos que los bancos, lo que genera una competencia despareja y provoca la pérdida de puestos de trabajo en el sector bancario".

En declaraciones a CNN radio, el sindicalista consideró que corresponde que si una empresa vende servicios financieros esté encuadrada dentro del convenio colectivo que regula al sistema de bancos. "Vamos a reclamar por la incorporación de todos esos trabajadores a nuestra asociación gremial", anticipó.

El sindicalista dijo que irá por las "buenas" a pedirle a Mercado Libre que "regularice" la situación de sus trabajadores afiliándolos a la Asociación Bancaria, pero advirtió que si no consigue una respuesta favorable, irá "por las malas", con el "juicio de encuadramiento correspondiente".

Ante la advertencia de Mercado Libre con que podría abrir nuevas oficinas pero ya no en la Argentina sino en Uruguay para evitar estas exigencias, Palazzo acusó: "Es una actitud extorsiva en la que dicen ‘me permiten hacer lo que quiero o me voy del país’". No es bueno para el sector empresario, no es bueno para la sociedad, no ayuda a que en la Argentina se respete la ley. Hay un encuadramiento sindical que está reglamentado".

A su turno, Galperin, fundador de Mercado Libre, chicaneó en su cuenta de Twitter al bancario al señalar: "Acá, repasando la lista de nuestros nuevos #Amigos2019. íPareciera que sólo falta la Conmebol y están todos! #QuePaís".

La polémica por la situación fue creciendo, al punto que Fernández Aparicio, secretario de Trabajo, se pronunció al respecto. "El camino es el diálogo y el trabajo. Debemos tener el mismo objetivo: generar más y mejor empleo. Las declaraciones del titular de La Bancaria van en la dirección contraria", sentenció mediante un comunicado de prensa.

Y fustigó: "Algunos dirigentes atrasan y condenan a millones de trabajadores a la informalidad y la falta de oportunidades. No entienden que el mundo está cambiando y necesitamos aprovechar al máximo las oportunidades, cuidando los derechos de todos". "Palazzo quiere que los trabajadores de las fintech se rijan por un convenio firmado cuando no había computadoras, no había teléfonos móviles, ni cajeros automáticos", alertó.

Fernández Aparicio consideró que "el cambio tecnológico impacta a todas las profesiones" y advirtió: "Tenemos dos opciones: encerrarnos y pretender imponer una posición sin escuchar o sentarse a discutir y trabajar. Otros sindicatos también buscan representar a estos trabajadores. No lo vamos a resolver con una lógica autoritaria sino dialogando y buscando las alternativas".