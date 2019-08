Marcos Peña: "No me creo el único responsable de la elección"

En una entrevista con el diario La Nación, Peña agregó que a Juntos por el Cambio le "faltó más calle" durante la campaña y, además, opinó: "no subestimamos la intensidad del mensaje que recibimos, pero tampoco aceptamos que sea un mensaje definitivo".

En este sentido agregó: "Nos votaron casi ocho millones de argentinos, número parecido al de la primera vuelta de 2015, y creemos que hay un componente muy fuerte de valores, ideas y una apuesta al futuro".

Marcos Peña, además, afirmó que está convencido de la bronca "que una parte de los votantes expresaron no lo hicieron convencidos de votar a otras alternativas, sino queriéndonos dar un mensaje”.

Por otro lado, agregó: "Ahora, nos reclaman que pongamos el corazón y construyamos un mensaje claro de cuál es la épica, y la épica no puede ser la macro. Eso no se siente. La épica es que podemos ser mejores, nos reclaman un liderazgo más humano, más cerca"

"No me corro. Pero como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección"