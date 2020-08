"No me resigno a decirles a los argentinos que tienen que esperar tres años para vivir mejor; tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudar a este Gobierno, y que nos elijan porque somos mejores; no porque este Gobierno fracasó", señaló Vidal en el marco del 37° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde mantuvo un diálogo abierto con el periodista Joaquín Morales Solá.

La dirigente señaló que en la actualidad trabaja "en la actividad privada" y que no sabía si participará o no en las próximas elecciones legislativas de 2021, si bien admitió mantener su "vocación política".

Pero en una crítica a la dirigencia política en general, sostuvo que "si no damos respuestas, la sociedad va a cambiar de dirigentes".

Asimismo, en una crítica a los sectores más duros de la coalición que integra, Vidal dijo no estar sorprendida de que la califiquen de 'blanda'".

"No hace falta descalificar ni gritar. Tenemos un desafío que venimos ganando todos los días: el de la unidad. Tenemos que construir una nueva mayoría. Es una tarea que nos debemos entre todos. Juntos por el Cambio es el espacio para el mejor gobierno posible, sentenció.

En cuanto a si se presentará como candidata en las próximas elecciones, señaló que “por encima de cualquier especulación, mi decisión va a tener que ver con lo que yo crea que es mejor para la Argentina, para mi espacio político y poder representar mejor lo que aquellos que quieran elegir a Juntos por el Cambio quieran transmitirnos”,

Vidal habló de candidaturas

“Llevaba quince años trabajando en áreas críticas. Me siento honrada de que el vínculo con la gente se sostenga”, aseguró.

“¿Por qué caemos de una crisis en otra? Los argentinos nos sentimos como el hámster en la rueda. Siempre volviendo al mismo lugar. En muchas décadas no logramos resolver la tensión entre el equilibrio social y el macroeconómico. Cuando no hay consistencia económica para las políticas sociales, termina en crisis económicas. Y viceversa”, apuntó.

La dirigente también agregó que “la democracia representativa está en crisis: los estados cada vez le pueden dar menos respuestas a las demandas de la gente, es un estado poco eficaz. Y eso frustra, agobia a los ciudadanos. En Argentina se suma el deterioro del sistema educativo, que supo garantizar la movilidad social”.

También se refirió a las relaciones internacionales de la Argentina e indicó al respecto que “hay una política exterior inconsistente frente a temas como Venezuela, el Mercosur o las relaciones con la Comunidad europea. No es sólo con lo nuestro que vamos a crecer”, apuntó.

LA REFORMA JUDICIAL

Vidal consideró que "no hay negociaciones ni acuerdos posibles" en el Congreso en relación al proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo, que será debatido este jueves en el Senado en el marco de una sesión especial.

"Nuestra posición sobre la reforma judicial fue muy sólida. No hay negociaciones ni acuerdos posibles. No vamos a negociar lo que creemos. No hay un solo dirigente de Juntos por el Cambio que crea que hay que dialogar sobre esta reforma. Están en juego valores fundamentales que defendemos", sostuvo Vidal.

La ex gobernadora también habló de la “grieta” en otra de sus intervenciones, ante los cuestionamientos internos de su espacio por no tomar una posición extrema.

“¿Cómo salir de la confrontación permanente? Es posible, necesario e inevitable, no hay manera de salir adelante sin enfrentar esta tensión. Hoy estamos yendo al 40% de pobreza. Hay que reconocer esa realidad para ir al consenso. Si no lo logramos, la sociedad va a buscar a otros que la dirijan”, aseguró.

También deslizó una autocrítica a la gestión encabezada por Mauricio Macri. “Si durante nuestro gobierno faltó consenso fue más nuestra responsabilidad que de la oposición. Y hoy sucede lo mismo: es el oficialismo el que debe buscar el consenso. No podemos ser hoy indiferentes a una convocatoria al diálogo”, dijo.