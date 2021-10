"Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo", advirtió el hermano del expresidente. Mariano Macri se expresó así al hablar de la filtración de los Pandora Papers, que lo nombraron como uno de los argentinos con cuentas offshore.

En ese marco, volvió a remarcar que tiene serias diferencias con el ex jefe de Estado, sobre quien señaló: "Mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales".

"La aparición de mi nombre en los Pandora Papers me obliga a realizar ciertas aclaraciones. Ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad, ya que lo relevante es para qué fines se la utiliza", indicó Mariano Macri.

A través de un hilo de tuits, el hermano del ex presidente continuó: "En alguna de las tantas etapas de las prolongadas desavenencias con algunos de mis hermanos y con el managment de la empresa familiar (finales del año 2015, principios del año 2016), hubo un entendimiento para que los accionistas recibiéramos dinero de la sociedad familiar".

ADEMÁS:

"Con el objetivo de emprender una actividad comercial por mi cuenta en la Argentina o en el exterior, necesitaba una estructura societaria propia. Una vez más esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del managment que conducen la empresa familiar", subrayó. Explicó que "la sociedad TNB Investments Limited nunca llegó a tener actividad, ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo, ni tampoco se integró su capital".

"No le di utilidad alguna", advirtió el hermano del ex mandatario nacional. Y expresó: "Estas circunstancias me obligaron a seguir con mi actual lucha que acaba de sumar un nuevo capítulo al presentarme como querellante en la causa del Correo Argentino".

"Es por esto que nada tenía que declarar ante ningún organismo, ya que como dije, se trató de una sociedad sin actividad, movimiento ni aporte de capital alguno, sin activos ni cuentas. Lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales", recalcó.

Mariano Macri, además, agregó: "Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo".