Primero llegaron los dichos de Fernández: "Nos querían hacer creer que la solución estaba en manos de los no políticos. No hay mayor honra que hacer política. Alfonsín fue uno de los que me enseñó que este era el camino".

Luego, Negri usó Twitter para decir que "Alberto Fernández dice que él también es el resultado de Raúl Alfonsín. Me acordé de cuando era el Jefe de Gabinete y en la ESMA le dijeron que no había hecho nada por los DDHH. También cuando no le permitieron entrar a la Casa Rosada para hacerle un homenaje a Arturo Illia".

Fernández recogió el guante y le señaló como mentiroso: "Negri miente. Como siempre mintió Cambiemos y como siempre les mintieron a los argentinos. Miente y confunde como mintió (el presidente Mauricio) Macri".

Ante la respuesta de Fernández a esa crítica, Negri publicó una imagen de una crónica publicada en 2006 sobre ese reconocimiento público a Illia, y retrucó: "No te enojes Alberto. La única verdad es la realidad: Raúl Alfonsín debió hacer el homenaje a Illia en la calle".

Y para rematar, el diputado recordó la pelea entre Fernández y su actual compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Kirchner, y señaló: "En 2015 la UCR en Gualeguaychú decidió integrar Cambiemos para frenar el populismo de Cristina (Kirchner), al que vos caracterizaste como ‘patético y deplorable’".

A la polémica se sumó luego el jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, quien apoyó a su correligionario con otro tuit dirigido a Fernández y referido a su paso por la Jefatura de Gabinete.

"Negri no miente. El que dio cátedra de la mentira fuiste vos. ¿O te olvidas que eras Jefe de Gabinete cuando tomaron la decisión política de intervenir el INDEC para ocultarle a los argentinos la pobreza y la inflación?", apuntó Naidenoff.