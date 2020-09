Martín Terra dijo que no recordaba haber formado parte de un chat de espías

“Realmente no recordaba haber integrado ese grupo de Whatsapp. Pienso que habré estado incluido durante un tiempo efímero (no sé cuándo se creó y hasta cuándo lo integré), y no me acordaba de nada en particular”, sostuvo el ex espía al ampliar su indagatoria, por escrito, ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Cocinero, ex marido de la actual mujer de Santilli y espía 005

Terra fue esposo de Analía Maiorana, actual mujer del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; ingresó a la AFI por su amistad con el ex jefe de los espías Gustavo Arribas y fue el imputado por haber demorado su entregarse a la justicia cuando a principio de julio fueron ordenadas una serie de detenciones.

Por los elementos de prueba que figuran en el expediente, los fiscales que tienen la investigación delegada le imputaron a Terra haber participado de las maniobras de espionaje ilegal contra los dirigentes gremiales Hugo y Pablo Moyano.

También de las que se habrían realizado contra el juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun y el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Yo no fui

En el escrito de 43 páginas al que accedió Télam, Terra dedicó la mayor cantidad de espacio a poner de relieve su falta de experiencia y en desligarse de las tareas de inteligencia en las que no se le atribuyó ninguna participación como las realizadas sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o los exdiputados Nicolas Massot y Emilio Monzó.

“No mentí deliberadamente en mi indagatoria. No recordaba el grupo 'Súper Mario Bross', pero lo que estaba completamente seguro es que nunca había visto información de inteligencia ilegal referida a Cristina Fernández, Diego Santilli, Nicolás Massot, Emilio Monzó, etc”, sostuvo.

En relación al supuesto espionaje sobre Irurzun, Terra dijo que no sabía de quién se trataba, reconoció haber participado de un intercambio en el que se buscaba determinar quién había sido la persona que supuestamente había filmado al juez en un bar porteño y aseguró que intervino porque en esa época no tenía tareas concretas en la AFI y quiso mostrarse proactivo frente “a un pedido expreso de Alan Ruíz que, a su vez, tenía origen en ´el uno´”.

La participación de Terra en las supuestas tareas de espionaje fue mayor en lo que se refiere a los Moyano, cuando la AFI buscaba encontrar quién había colocado (en noviembre de 2018) unos carteles en la vía pública contra el Procurador de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand y el periodista Luis Majul.

“Solo me ofrecí a realizar averiguaciones muy superficiales en Editorial Atlántida (mi familia era dueña de la empresa) sobre qué imprenta podría haber confeccionado los carteles. Luego, en respuesta a una afirmación efectuada por ´Jorge´ (“acá lo pegan a Moyano”), solo dije que ´puede ser que financie Moyano´. Solo asentí algo que dijo otra persona”, sostuvo Terra por escrito.

Nada contra Santilli

Finalmente, se refirió al supuesto espionaje sufrido por el marido de su expareja: “Lo sucedido con Diego (según veo de la prueba) fue horrible. Sin embargo, conforme surge del legajo, no intervine ni tuve conocimiento de los seguimientos realizados en su contra".

"Es obvio que jamás participé en estos actos. Tengo un vínculo muy cordial con Diego Santilli. Es el actual marido de mi exesposa Analía Maiorana, vive con mis hijas; jamás me hubiera prestado o tolerado que se realice inteligencia ilegal sobre su persona”, completó.