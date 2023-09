La devaluación del 22% del día después de las PASO no sólo hizo más pobre a toda la población sino que le trajo muchos dolores de cabeza a quienes conducen el Palacio de Hacienda. Para tratar de recomponer el poder de compra del salario, Sergio Massa dispuso que desde el 1 de septiembre todos los trabajadores del sector privado y del Estado nacional que cobren hasta $400.000 por mes, reciban $ 60.000 extras en dos cuotas, una ahora y otra en octubre. Pero como no tiene fondos para enviarle a las provincias y a los municipios, les permitió que adhieran los que puedan y quieran. Hasta el momento, al menos 11 provincias ya anunciaron que no pagarán este bono extra a sus trabajadores.